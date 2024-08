Adiós, verano, adiós

Es tiempo de membrillos, de jínjoles, de mazorcas de maíz, y con un poco de suerte, si cae la lluvia, de caracoles.

Para muchos la vuelta de las vacaciones supone un auténtico trauma. Es el momento temido. Una sensación de desasosiego nos recorre el cuerpo de arriba abajo. Algo normal. Simplemente pasamos a formar parte de los millones de afectados por el llamado síndrome posvacacional. No hay que alterarse, pues todo es cuestión de química. La responsable se llama serotonina, es la que influye directamente en nuestro estado de ánimo. La falta repentina de luz, por el regreso a la oficina, unida a los cambios en la rutina, derivan en una alteración y un ajuste de exigencias que las vacaciones casi han borrado de tus hábitos. Eso, unido al reencuentro con toda una serie de compromisos, origina un combinado explosivo.

Todo tiene solución. La alimentación es fundamental para mantener un estado psíquico equilibrado. Olvídate de las pizzas playeras y de la aceitosas hamburguesas. Unos montaditos de salchicha, unos buenos trozos de pulpo al horno, unas morcillas o un sabroso plato de michirones, te vendrán muy bien. Los encontrarás en el ambiente festivo de nuestra feria o en cualquier taberna tradicional. Si vas a los toros, no dejes de llevarte la fiambrera con la merienda.

Otro arma contra el estrés es el ejercicio. Seguro que antes de las vacaciones te mataste en el gimnasio para tener una aspecto aceptable en la playa. Olvídate hasta el año que viene, nada como las atracciones de la feria: los coches de choque, el carrusel o el látigo, ningún remedio como estos artilugios para liberar tanto el cuerpo como la mente. El día de la Romería sube al Santuario de la Fuensanta, andando o corriendo, como quieras. Un ejercicio como Dios manda.

No dejes el sol. No conviene hacerlo de forma radical. Bastará con unos paseos por el yacimiento de San Esteban o por la plaza de Belluga a mediodía, tendrás sol hasta hartarte. No olvides que en septiembre todavía queda mucho verano por delante, y mucho menos olvides ponerte una gorra, porque te puede dar un trastorno con la que te va a caer encima.

El trabajo mental. Los expertos recomiendan una vuelta a la rutina de forma gradual. Unas cañas o unos vinos en la plaza de las Flores, sin pasarte, te ayudarán a marcar el ritmo perdido en el horario de comidas. Es fácil que llegues a tu casa a media tarde, si es que llegas. Lo mejor es que aparezcas por casa de madrugada, ya que es más discreto y la temperatura más llevadera.

¡Sé fuerte, y asume que tus vacaciones han terminado!

