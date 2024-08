Sueño de una tarde de verano

Siesta es una de las palabras más conocidas del castellano, pero su etimología nos remonta a la hora sexta de los romanos, cuando el sol alcanzaba su cénit y, después del refectorio, los ritmos circadianos tienen una cadencia que reclama el descanso.

Vuelvo a casa después de una mañana de trabajo de oficina. La caminata buscando la penumbra no evita respirar un aire cargado de humedad, polvo y miasmas urbanos, agitados por temperaturas de 40º a la sombra. Después de comer, el café viene amenizado por la Vuelta Ciclista que, saliendo de Portugal, entra en España por Extremadura para llegar a Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada... Si el regreso a casa ha sido caluroso, imagino a los corredores subiendo y bajando cerros y colinas entre olivares, sin más umbría que algunas esbeltas choperas en la orilla de un río o los pinares que se adueñan de las estribaciones serranas. El meteorólogo habla de más de 40º en la sartén de Andalucía, un día tras otro y otro. Esta Vuelta parece más un programa culinario para cocer a fuego lento.

En medio del calor del campo andaluz, un centauro del desierto –imagino a John Wayne cabalgando en busca de su sobrina, raptada por los indios cuando era niña- saca más de seis minutos al pelotón del maillot rojo, pero va a convertirse en el nuevo líder de la vuelta y no hay fuerzas para intentar darle alcance. La canícula convierte a los corredores en una partida de jornaleros en la cosecha estival. ¡Infierno!

El termostato ha parado el aire acondicionado de casa y el sopor se adueña del espíritu, porque del cuerpo sólo queda una parte, la que acaba de beber el último sorbo del café. Faltan unas horas para que éste haga efecto, tantas como llevan en la carretera los ciclistas. Una suave modorra relaja los músculos, desconecta la mente y duermo. Practiqué el ciclismo en algún remoto tiempo, tanto que apenas es un sueño.

Al abrir los ojos me veo subido a una bicicleta corriendo junto a O’Connor. Nos entendemos en una jerga que chapurrea el inglés con palabras del francés, el italiano y el español. ¡Súbitamente, soy políglota! El calor es sofocante, pero la etapa está en nuestras manos, a pesar del incómodo sillín que ya no recordaba y del mallot que aprieta por las costuras. Al subir un repecho, vemos en la distancia otro corredor por delante de nosotros. El dicharachero irlandés me mira sorprendido; si éramos cabeza de carrera, ¿de dónde ha salido ese?

Repuestos de la sorpresa, nos damos relevos rápidos en un acelerón infernal que ni Pedro Botero resistiría. El fugado habla dicharacheramente con los mossos d’esquadra -recuerda que sueño, lector- que abren paso a la vuelta. Casi a su altura, oímos una entretenida conversación. No tiene sentido.

¡Pero si es Puigdemont! ¡Claro, el fugado! O’Connor me interroga con la mirada al ver mi cara de epifanía. Intento explicárselo en la jerga ciclista y me responde con su mejor sonrisa “spanish people are diferent”. Cuando vuelvo la cabeza, Puigdemont ya no está. Los mossos se hacen los distraídos. Pero, ¿dónde ha ido?, les pregunto, ¿la mujer de quién?, me contestan. ¡Quién va a ser, Puigdemont! Y aceleran sus motos sin más comentarios. Cierro los ojos mientras niego con la cabeza.

- ¡Eh, oiga, aquí no se puede estar! El parque está cerrado, caballero.

- ¿Cómo?

Dos municipales me conminan a abandonar el Jardín de Floridablanca, que reconozco al ver la verja cerrada, como siempre.

- ¿Por dónde ha entrado? ¿No sabe que aquí no se puede dormir? El parque está cerrado por alerta meteorológica. El calor puede resquebrajar las ramas de los ficus y propiciar un accidente.

- ¿Se han quedado sin presupuesto para podar los árboles?

- ¡Quiere hacerse el listillo! Pues sepa, caballero, que la ordenanza municipal sanciona con 100.000 pesetas dormitar en los jardines públicos, bla, bla, bla...

Miguel Ángel, despierta, me susurra la voz amiga, de una calidez distinta y aguamarina mirada. Te has perdido el final.

Remedando a William Shakespeare me despido: me he quedado aquí dormido mientras han aparecido esas visiones. Y esta débil y humilde ficción no tendrá sino la inconsistencia de un sueño. Amables lectores, no me reprendáis; si me perdonáis, me enmendaré.

