El amor que me llevó al Camino de Santiago

Rompo mi silencio veraniego por un día: me apetece contarles qué me ha traído hasta aquí. Desde hace tres meses no hago planes a medio o largo plazo. Me gusta improvisar o tomar decisiones en el último momento y que pase lo que tenga que pasar. Por suerte, esta fórmula, en lo que llevo de verano, ha resultado ser un éxito, o al menos así me lo está pareciendo. Y de una cosa me he dado cuenta: todas y cada una de las decisiones y viajes que he hecho hasta el momento giran en torno a un único eje, el amor.

El amor a la música, el amor a los amigos, el amor a las raíces, a las amigas de la infancia. El amor al mar, al verano, a los recuerdos. Contar las anécdotas de hace veinte años y que no hayan perdido frescura y nos sigan provocando carcajadas y también algún suspiro de nostalgia de otros tiempos. El amor a los sabores que te llevan en un túnel del tiempo. El amor a lugares nuevos que se quedan y la vuelta a aquellos lugares a los que estaba deseando volver. Bilbao, Cónchar (Granada) , Roda de Bará (Costa Dorada) Cartagena, Garrucha (Almería)... Y un lugar inesperado con el que no contaba: Santiago de Compostela. Pero lo mejor no fue el destino, sino el camino que me llevó hasta allí.

Nunca he tenido un especial interés en hacer el Camino de Santiago y menos aún en hacerlo sola, pero de la manera más improvisada aparecí en La Coruña con una mochila, un bastón de caminar, un montón de barritas energéticas y frutos secos, un tubo de vaselina para hidratar los pies y toda la ropa de deporte que nunca estrené con un novio deportista que tuve.

He hecho el Camino Inglés, el corto, el que recorre tres etapas y son 73 kilómetros. Con esos kilómetros no te dan La Compostelana, no llego a los 100, pero ni iba con ese propósito ni he sellado por los lugares por los que he pasado. El amor, sin saberlo, me ha llevado a hacer mi Camino.

Algunos de los genes vascos que llevo dentro se empeñaron en hacer 35 kilómetros en la primera etapa. Empecé a andar, me perdí y me retrasé más de lo esperado, lo que me llevó a tener que parar cuando la noche empezaba a llegar, en el Concello de Carral, sin tener dónde dormir. Entré en el Bar Centro, me senté en la barra y le pregunté a la señora que regentaba el local si conocía algún lugar donde poder pasar la noche. Se llamaba Merce y no tardó en coger su móvil y empezar a llamar a las casas rurales de la zona y hostales cercanos.

Por las fechas, y al ser puente, la cosa estaba complicada. La escuché hablar con varias personas a las que le decía si había sitio para una peregrina, me llamaba la atención que me llamara peregrina, creo que aún no era consciente de lo que estaba haciendo. No tuve suerte por los hostales de la zona y acabé en el albergue más cercano. Tenía que retroceder varios kilómetros, mis piernas no daban para más, y Merce llamó a Marisol, una taxista de la zona que me llevó hasta el albergue. No me hacía mucha ilusión dormir rodeada de gente que no conocía (una ya tiene una edad y no está para estos trotes), pero vivir el Camino suponía dejarse llevar, y así lo hice.

Un cuarto lleno de literas me recibía para pasar la primera noche de esta aventura. Una sábana de papel para cubrir el colchón y una funda para la almohada era todo el lujo del que disponía. No fue la mejor noche de mi vida, ni llegué a descansar bien, pero poder tumbarse y estirar las piernas fue como si estuviera en un hotel de cinco estrellas. Eso sí, me sobró escuchar algún pedo lejano y los ronquidos de más de uno. A la mañana siguiente, mucho antes de que me sonara el despertador, me puse en marcha. Salí del albergue aún siendo noche cerrada, con niebla en la calle desierta. Así inicié mi segunda etapa, volviendo a andar varios de los kilómetros que el día anterior había recorrido y que ya me resultaban familiares.

Dejé atrás las casas de la zona, adentrándome en zonas boscosas, escuchando riachuelos y con algo de miedo. No eran los ruidos del bosque lo que me asustaba, más bien los posibles humanos que a esas horas pudiera encontrarme a mi paso, pero nada malo sucedió. Poco a poco fue amaneciendo y la sensación de paz, el silencio, el sonido del bastón y mi respiración eran lo único que escuchaba. El paisaje era espectacular. Estando acostumbrada al desierto, mirar a mi alrededor y ver la cantidad de verde que me rodeaba era abrumador. Esto sí era un corredor verde, y no el que han montado en una calle de Murcia. Por no hablar de la belleza de las hortensias: en Galicia sí, Pepe, en la Avenida de la Constitución, no.

Subí muchas cuestas, pero cuando digo muchas, es muchas. Recuerdo, sobre todo, las cuestas de Bruma. Eran interminables, sin peregrinos, en una de ellas casi echo el hígado, no veía la cima por más que subía y subía. Lloraba, reía, escuchaba Carolina Durante o Los Planetas y cantaba a medida que iba dejando atrás kilómetros de mi Camino. No les negaré que, en este tramo crítico pensé que qué demonios estaba haciendo ahí, sola, sufriendo... Pero, en cuanto recuperas un poco, se pasa.

Llegué a Casa Avelina, en Veiro, me senté en la barra y pedí un café con leche y una tostada con tomate y aceite. Una señora muy amable, al ponerme el café, me indicó que tenía que descansar y que era mejor que me sentara en una mesa a la que ella me acompañó. Nada más sentarme me trajo un taburete y me subió las piernas, mirándome con ternura me dijo que tenía que descansar. Terminé mi desayuno y le pregunté a la amable señora que cuánto era, cogió papel y lápiz y mirándome me dijo: «¿Te parece bien que te cobre un euro?», a lo que le contesté que me parecía muy poco y que por favor quería pagarle más. Al salir, fue la primera vez que empecé a encontrarme con peregrinos. Muy pocos, pero, por un lado, me reconfortaba saber que iba en la dirección correcta.

Mi aventura continuaba y volví a quedarme sola. Mi ritmo era bueno y el objetivo era llegar al hotel Bello: con ese nombre, nada podría salir mal, y así fue. Después de 22 kilómetros llegaba a mi destino pasadas las tres de la tarde. María, una señora estupenda, me recibió después de haber hablado conmigo por teléfono, ya que durante mi etapa fui buscando dónde pasar la noche y no volver tener que buscarme la vida a horas intempestivas. Una ducha interminable y un buen masaje después, con mucha crema, bajé a la cafetería del hotel. Eran las fiestas del concello. Había ambiente, sonada una disco móvil cerca de donde me encontraba y las canciones del verano amenizaron el mejor momento del día mientras me tomaba unas ricas zamburiñas, una vieira y un plato de pulpo a feira con cachelos, todo bien regado con unas cuantas estrellas de Galicia. De postre, una tarta de tres chocolates y una sonrisa de oreja a oreja por lo bien que lo había hecho. Una etapa dura donde afloraron, a lo largo de las horas, muchos pensamientos, mucho amor, lágrimas de dolor y de pena, pero, sobre todo, paz.

Después de una siesta de pijama y con las piernas entumecidas, decidí levantarme y dar un paseo para ejercitar los músculos. Al día siguiente no quería entrar andando como Chiquito de la Calzada o Robocop a la plaza del Obradoiro. Bajé hasta la verbena situada delante de una ermita rodeada de árboles y con una guirnalda de bombillas. Pensé que, si no tuviera que levantarme temprano para llegar a Santiago, aquella noche me habría bailado todo el repertorio de aquella orquesta, pero tocaba volver al Bello hotel para descansar. El día siguiente sabía que sería emocionante y quería poder estar al cien por cien para vivir todo lo que aún me quedaba.

Me encontré con peregrinos y me reconfortaba saber que iba en la dirección correcta Empecé a escuchar y devolver el saludo de los peregrinos: 'Buen Camino'

Y llegó el día. Mi última etapa arrancaba a las ocho de la mañana después de despedirme de María en el hotel y preguntarle qué ruta debía seguir. A escasos metros de donde me encontraba, mi camino se unía al Camino Francés, y fue allí donde me di cuenta de donde estaba. Ríos de peregrinos salían de uno de los caminos, allí fue donde empecé a escuchar y a la vez devolver el saludo de los peregrinos: «Buen Camino». Todo a mi alrededor era como un parque temático hasta Santiago, cosa que no me gustó mucho, así que decidí aislarme escuchando a Los Planetas y refugiándome en mis pensamientos, hasta que llegué al Monto Do Gozo y al fondo se veía la Catedral de Santiago. Fue emocionante y, de nuevo, llegaron las lágrimas al acordarme de todo lo que he pasado en estos últimos años, sin dolor y con amor.

La concha de vieira es el símbolo más universal y representativo del Camino de Santiago. / L.O.

Entré poco a poco en la ciudad, con el corazón algo acelerado. Empecé a escuchar gaitas –menos mal que llevaba las gafas de sol, se me había metido algo en el ojo– hasta que entré en la plaza del Obradoiro y, soltando la mochila y el bastón, me senté y miré la fachada de la Catedral: había llegado, habíamos llegado, mamá. Miré a mi alrededor. Los abrazos, las miradas perdidas de peregrinos solos como yo, amigos que se hacían selfies, familiares esperando a los suyos con pancartas. ¡Qué sensación! Atrás quedaba todo lo vivido durante el Camino, no solo el de peregrinar a Santiago: el de la vida, el de la enfermedad, la impotencia, el dolor, la pérdida. Conmigo quedan la fortaleza, el amor, las ganas, la experiencia, dos ampollas y unas agujetas indescriptibles.

Lo primero que hice fue escribirle a un monje franciscano que vive en el monasterio de Santa María en Jumilla al que he conocido hace poco por trabajo, y con el que me derrumbé en mitad de una visita hace un mes. Le mandé una foto de la portada de la Catedral, diciéndole que acababa de terminar mi Camino y que me acordaba de él, de su ternura y sus palabras de consuelo. No soy creyente, pero hay personas buenas que reconfortan y te hacen creer en ellas. José María, el monje franciscano es una de esas personas. Merce, Avelina y María también han sido de esas personas en las que creer, por su hospitalidad, por mirarme a los ojos y, con una mirada, decirme que todo iba a salir bien.

El día no había hecho más que empezar y una hora más tarde estaba dando un paseo por un Santiago de Compostela lleno de peregrinos, esperando encontrarme con una gran amiga. Nos pusimos al día, hicimos planes, nos abrazamos y dijimos «te quiero». Una vez más, el amor seguía siendo el eje de todo mi viaje, y qué bien sienta. Al despedirla, me adentré en la parte antigua encontrándome con el concierto de una banda de música municipal, rodeada de turistas que aplaudían al ritmo de la música. Allí se me acercó Ana María, una señora de Muxía que me hizo un gran regalo. Se paró a mi lado y al momento se despidió de mí diciendo que iba a entrar en la Catedral, que ahora no había nadie. No me lo pensé y fui tras de ella, aún recuerdo el stendhalazo que sentí al entrar en la Catedral casi vacía. El altar mayor, el órgano, el Pórtico de la Gloria.

Me senté en un banco, y de nuevo, rompí a llorar de emoción. Ana María se sentó a mi lado y me regaló una postal de la patrona de su pueblo. Fui la última en salir de la Catedral, en silencio y con una sonrisa. Al momento, un mensaje y otro encuentro con un gran amigo con el que brindar y dar un paseo para despedirnos de la plaza del Obradoiro antes de iniciar el viaje de vuelta a casa. El cierre perfecto, con la persona perfecta. Solo una cosa nos rompió el momento: una tuna.

Parece imposible, pero hay lugares donde la vida va más lenta, donde la gente se mira a los ojos, donde se comparte, donde se vive y no se retransmite la vida. Donde ese ruido insoportable de malestar generalizado y crispación no existe. Este camino ha sido sanador y mis piernas caminadas ahora son el porno del Camino, como decía un amigo la otra noche mientras echamos unas risas.

Aún quedan los últimos coletazos de un verano lleno de primeras veces, un verano diferente, un verano en el que tengo mucho tiempo para mí y a veces es extraño. En casa nos juntamos a diario, reímos y te recordamos, no hay mejor manera de seguir queriéndote. Yo, por mi parte, tengo unas ganas inmensas de vivir, de meterme en líos y de empezar el curso. Vuelvo con las pilas cargadas, con ganas de todo y, sobre todo, de seguir practicando el sudapollismo. Si no saben a lo que me refiero, se lo cuento a mi vuelta.

Estén bien, salud.

