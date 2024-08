De todas las criaturas de la noche, Ana era la presencia más distinguida. Daba igual lunes que viernes que domingo. Vestía como una soprano que hubiera hecho un receso en el entreacto de una ópera, y a veces lucía pelucas con las que nunca se han atrevido otras cabezas. Y representaba un papel, cualquiera que fuera, según quién tuviera delante. Se hacía la tonta y se hacía la lista, a la par o por momentos, cosa solo al alcance de prójimos inteligentes. Ponía caritas y alargaba las vocales con voz susurrante, interpretaba su personaje de tal manera que siempre convocaba un corro para disfrutar del espectáculo. Junto a ella desaparecían los malos rollos, las conversaciones tostoneras, los comecocos.

Era divina, era la diva. Era una alegría verla aparecer. La noche cambiaba de color, bailaba mientras hablaba, reía, se insinuaba teatralmente como mujer fatal, y de pronto cambiaba a ingenua, jugaba a los equívocos, admitía complicidades y compartía secretos falsos. Para hacer poses, ella. La pura diversión. La bomba. Cómo se sacaba partido. No había discusión: era la reina de la noche.

Ana eran dos, Ana de noche y Ana de día. Porque de día aparecía la profesional inmobiliaria, la amante del arte, del cine, la buena conversadora, la amiga. Aunque siempre coqueta, siempre sexy, siempre libre.

Ana, Ana García, te has ido y nos has dejado lo que tú siempre espantabas: la tristeza. Lo peor es que contigo se va una época y no eres repetible. Todos los adjetivos que ahora te dedican unos y otros acaban en ico, porque todos te adoraban por tu entrañabilidad, por tu descaro. Eras maravillosa, fantástica, tierna, dulce, diablilla, bellísima. Eras todo lo que quisiste ser. Y por eso te hemos querido tanto. Adiós, princesa.

Suscríbete para seguir leyendo