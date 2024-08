El traje de Adán

Imagen generada por IA. / Enrique Olcina

Cada uno trae el pudor de su casa, eso no hay duda, y luego lo pela como una cebolla o no, ya según le convenga. No tengo problema con mi cuerpo en general, ni con mi desnudez, que intento no imponer a otros, aunque algún accidente he tenido en las ventanas de mi casa. Por supuesto que quiero trabajar mi cuerpo por distintas razones. Por salud, por ejemplo, porque he llegado a la conclusión de que me espera una larga soledad compartida, donde viviré básicamente solo pero rodeado de mis amigos, y tengo que ser lo más autónomo posible. Tener flexibilidad y masa muscular para soportar mi esqueleto me da opciones de tener una vejez más saludable. También por estética. Hay partes de mi cuerpo que creo que pueden mejorar con trabajo y otras con las que me tengo que conformar, porque nací hobbit, casi sin tobillos. ¿Qué se le va a hacer?

En esta temporada, que casi va acabando, te has encontrado con la verdad frente al espejo, frente a las escaleras, frente a las largas caminatas, frente a los días de expansión, y has decidido tomar tus medidas, que se reducen en dos grandes grupos: hacer algo o no hacer nada. Ninguna de las dos debería recibir ningún reproche de nadie salvo de ti, y nadie a quien no le hayas dado permiso debería comentar, de la misma manera que, entiendo, tú no lo haces, porque bastante tienes con tus zapatos para ponerte los de los demás.

Quizás sea ese el destino del pecado original: ir quitándonos la vergüenza capa tras capa hasta estar cómodos con este traje de Adán.