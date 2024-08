Celuloide histórico

Una de mis mejores etapas laborales la tengo asociada al trabajo realizado en el Archivo de la Filmoteca Regional Francisco Rabal, de Murcia, institución a la que sigo ligado espiritualmente y con la que colaboro cuando se me solicita algo que pueda aportar. Tengo recuerdos gloriosos de ese tiempo fértil y agradecimientos a la gente del cine amateur murciano y a sus herederos, y en ese genial espacio quiero recordar hoy de forma especial a Antonio Crespo, periodista y escritor; cineasta y crítico de cine y creador de algunas de las imágenes más irónicas del cine en nuestra Región: recuérdese la realización, con su guión y dirección, del filme de 1953 Una aventura vulgar, primera obra ‘profesional’ del cine amateur murciano, si se me permite la contradicción narrativa. La película fue un gran éxito cultural de la época y dio lustre al cine de autor de nuestros aficionados.

Con su sensibilidad, Crespo, que fué un sabio de la técnica y el lenguaje cinematográficos, publicó algún ensayo sobre ello y cientos de colaboraciones en la radio y en la prensa local y nacional. Sus proyectos fueron pioneros y tuvo la capacidad de entusiasmar y llamar a la participación de un amplio grupo de enamorados del cine. Véase la revista Encuadre, de su creación y dirección.

En una ocasión me encargó: «Cuando se celebró en Murcia el Congreso sobre el Dogma de la Inmaculada, con monumento en la plaza de Santa Catalina, en 1958, realicé una pelicula de los actos fuera y en el interior de la catedral, mira a ver si la pudieras localizar». Tomé nota de la petición y antes de que pasaran veinticuatro horas de la conversación y yo pudiera hacer gestión alguna, recibí la llamada de mi amigo Faustino Fernández para decirme que tenía una cosa para mí que quería ceder, durante mi gestión, a la Filmoteca. Su padre, Ángel Fernández Picón, había sido alcalde de Murcia y quien había encargado aquel rodaje que se hizo con tres cámaras de 16 m/m, no sincronizadas, como sí se hace ahora en las grabaciones de televisión, en blanco y negro y como operadores, el propio Crespo, Antonio Medina Bardón y un amigo de ellos, militar, de que siento no recordar su nombre en este momento.

Faustino me entregó la bobina de extraordinario contenido con la exaltación religiosa, con un espectacular juramento de las autoridades de todo orden y una cinta magnetofónica grabada por el querido sacerdote Juan Hernández, para su narración y off, sin duda registrada en los estudios de la inolvidable emisora Radio Juventud, de Murcia, dirigida por Adolfo Fernández Aguilar. Llamé a Crespo, que se sorprendió de la eficacia. A veces existen las maravillas y esa recuperación fue una de ellas. En cine, ya se sabe, los jueves, milagro.

