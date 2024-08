Tomates 'de joyería' para un país polarizado

Efectivamente, tiene de to’. Un frutero a una clienta: «De los precios de los tomates no te quejes, porque tengo de to’. Mira, esos de ahí a un euro veinte, que están muy maduros, pero son buenísimos para el gazpacho; estos, a tres euros, especiales para ensalada; y estos de aquí, detrás de mí, son tomates ‘de joyería’ y te cuestan a cuatro cincuenta. Así que tú verás, guapa».

Polarización. El viernes por la mañana vuelvo a experimentar el mismo desagrado que me produce siempre la polarización encarnizada de algunos medios de comunicación. Escucho un rato cada una de las dos cadenas de radio con más oyentes de nuestro país. En una están poniendo verde a Pedro Sánchez, pero verde, sin paliativos, sacando la lista de pecados imperdonables que ellos le achacan, en la que solo falta decir que le gusta matar ancianas. En la otra, están dedicando la mañana a machacar al juez Peinado y a la instrucción del caso de la esposa de Sánchez. Cada uno de los dos presentadores conecta con reconocidos sabios que apoyan sin fisuras las tesis del que lo llama. Supongo que algún oyente se planteará, como yo mismo, que ni uno ni el otro pueden ser tan absolutamente canallas como dicen. Algo bueno tendrán ambos, digo yo.

Septiembre llega. Dos mujeres están hablando sentadas en un banco del paseo marítimo: «Le piden a mi hijo 500 euros por una habitación en el piso de estudiantes. Y ahí están las matrículas, los libros, la ropa. Yo no sé por dónde vamos a salir este año...».

Humanidad. Cada vez que pienso en los 5.500 menores, niños y adolescentes, llegados a Canarias en cayucos, después de travesías horribles, me siento fatal. Son niños que no tienen a nadie de su familia cerca, que una madre o un padre los han depositado en la patera y les han dicho adiós probablemente para siempre. Y allí están los que no han muerto en el camino, atendidos por gente que se deja la piel cada día para que al menos puedan tener un plato de comida y un sitio donde dormir, aunque sea con un colchón en el suelo. Cuando esto escribo todavía no se ha producido la reunión de Pedro Sánchez con Clavijo. A ver si consiguieran que los gobernantes de las otras CC AA aceptaran que esos chicos y chicas fueran repartidos por España, se les ofreciera una educación y una atención como la que merecemos todos los seres humanos. A ver.

Mansión. Me entero por la prensa especializada que el futbolista Morata y su mujer se divorcian y que tienen que repartirse las ganancias. Un problema parece ser la casa donde viven, valorada en 5,2 millones de euros, que no es moco de pavo, y que puede traer consigo bastante discusión. ¿Cómo será una casa de 5,2 millones euros? ¿Tendrá música? ¿Grifos de oro? ¿Retretes japoneses con chorrito? Vaya usted a saber.

Mucha palabra. Cuatro niños y una niña están jugando al fútbol en la arena de la playa. Deben andar todos alrededor de los siete años. Uno de ellos recibe un pelotazo, se tira al suelo revolcándose de dolor y grita: «¡Me has dado en tos’ los huevos, Javi!». Lo miro y la verdad que con siete años parece una expresión un poco exagerada en cuanto al volumen de lo dañado.

El cerebro necesita ejercicio. Se dice que los mayores que hacen crucigramas o algún otro ejercicio mental a diario pierden la cabeza dos años y medio después que los que no los hacen. Vayan tomando nota aquellos que les afecte, porque salir a andar o hacer estiramientos es muy sano para nuestros cuerpos, pero a la cabeza también hay que darle caña.

Serie. He vuelto a ver la serie Arde Madrid. Estaba buscándome la vida en las plataformas cuando apareció, recordé que me lo había pasado bien viéndola, le pregunté a la mujer propia si le apetecía que empezáramos con ella y si no nos gustaba la quitáramos y accedió. El caso es que nos la tragamos entera en un par de noches y realmente nos divertimos. Es una pena que ya no escriban guiones juntos Paco León y la que era su mujer Anna R. Costa porque este les quedó francamente bien.

Guapito de cara

Ha muerto Alain Delon y todos los comentarios que he podido leer y escuchar se han referido a lo guapo que era. Montones de artículos y reportajes dedicados a su rostro. Y cuando se hablaba de sus papeles en las películas, también se explicaba lo guapo que estaba hasta con un ojo tapado porque hacía de tuerto. Como actor daba el pego casi siempre. Lo mejor que hizo a mis cortas luces fue Rocco y sus hermanos.

