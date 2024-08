Imagen generada por IA. / Enrique Olcina

Les traslado el núcleo de la reflexión de Steve Hofstetter, humorista estadounidense: si no quiere que la gente le atribuya gilipolleces, no parezca un gilipollas. En serio que parece difícil, pero no lo es, aunque también es cierto que nadie está a salvo de comportarse como un gilipollas, salvo quizás ese tipo de gente que todo lo hace bien, siempre cae de pie y no se le puede además reprochar nada, ni siquiera que micciona ‘eau d’été’.

Ayer tuve una pelotera y me comporté como un gilipollas. Generalmente solemos tener esas discusiones épicas, como una tormenta de verano, con las personas con las que más convivimos, que nos conocen del revés y leen nuestras costuras. En este caso fue mi madre. Las madres, además, conocen al dedillo las botoneras que hacen saltar nuestros resortes. Ellas fueron los técnicos que instalaron y supervisaron ese cabo cañaveralque nosotros llamamos ingenuamente «personalidad», y actúan como la voz en off de la conciencia, «Houston, tienes un problema», que resuena, al mismo tiempo, en tu cabeza y fuera de tu cuerpo.

Te están hablando mientras tienes la figurada herida abierta por un tajo que te has dado tú mismo, y como están lógicamente hartas de vendar siempre la misma herida en el mismo sitio, cogen un puñado de sal cuando intentas aplicar un torniquete, pero lo hacen por tu bien. Y en este caso es verdad, porque me comporté, como reconocí esta mañana frente al tercer café, como un gilipollas.

Todo fue por un mantel, pero esa es otra historia.