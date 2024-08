La agenda del presidente

El presidente de la Comunidad ya ha anunciado el contenido de su agenda para el inicio de la temporada política. La extraemos del subrayado de sus recientes declaraciones. Contiene tres epígrafes de elevada sonoridad, pero da la casualidad de que todos ellos están conectados con la acción del Gobierno central. Podríamos decir que López Miras se inspira en Pedro Sánchez para seguir sus pasos, marcarlo en el cuerpo a cuerpo y entrarle al regate sin dejarle aliento. La política autonómica murciana se desarrolla, pues, como réplica a la del Gobierno central, en una actitud que se percibe más como seguimiento militante de la estrategia general de Feijóo que como respuesta a la extensa relación de asignaturas pendientes en el ámbito doméstico.

Pero alguna ventaja ha de tener ser presidente: se pueden aplazar los temarios incómodos para aplicarse en las optativas de voluntaria elección.

Sin embargo, no podrá decirse que la relación de las tareas que se ha impuesto López Miras está desenfocada, pues su enunciado resulta, sobre el papel, muy razonable. Veamos.

1. Conferencia de Presidentes

Una celebración largo tiempo aplazada que tendría como objeto poner al día los asuntos pendientes de coordinación en el ámbito de las autonomías. Se trata de una ceremonia no reglada, establecida por la costumbre, sin obligación formal alguna alguna por parte del Gobierno central, que suele eludirla porque a pesar de su inoperatividad se suelen poner de manifiesto los desequilibrios territoriales de carácter estructural que nunca son abordados y, sobre todo, la indiferencia que sobre el resto del mapa nacional muestran las autonomías afectadas por el virus independentista, País Vasco y Cataluña, cuyos presidentes desdeñan la fórmula del evento, pues requieren de un trato bilateral con el Estado.

Sin embargo, para esta ocasión, podrían darse novedades. El presidente de Cataluña es el socialista Salvador Illa, y su ausencia de esa Conferencia evidenciaría su sumisión a los independentistas de Ezquerra, que han empezado marcándole su hoja de ruta aun desde fuera del Gobierno. El factor político de la singularidad de Cataluña quedaría empañado si Illa acude a esa reunión de presidentes, pero si no asiste añadiría nuevas contradicciones al PSOE, al constatarse que un Gobierno socialista en aquella Comunidad no significa un verdadero cambio de rumbo. Si Illa va a la Conferencia, se lo reprocharán los socios paramentarios que lo han aupado al Gobierno; si no va, quedará claro que nada sustantivo añade el que la Generalidad esté presidida por un no nacionalista.

Respecto al País Vasco, también el PSOE estaría implicado en la ausencia del leendakari del PNV, pues conforma con este partido un Gobierno de coalición.

En definitiva, en un caso porque gobierna con el apoyo parlamentario de los independentistas y en otro porque comparte el Gobierno con los nacionalistas, el PSOE se retrataría en la Conferencia de Presidentes al confirmar que Cataluña y País Vasco, aun con los socialistas al timón, se muestran ajenas a la coordinación general del conjunto de las autonomías que conforman el Estado.

Y aunque esto es un lugar común al que nadie permanece ajeno, la puesta en escena de las contradicciones añade una verificación gráfica a la banalidad de los discursos. Esta es la clave de que López Miras reclame con urgencia la convocatoria de una Conferencia de Presidentes que siempre ha sido puro teatro, y también de que el Gobierno central atienda esta demanda como quien oye llover.

2. Coordinación sobre los cupos de acogida de inmigrantes

Esta es la segunda exigencia de López Miras, y no puede negarse que no se refiera a una cuestión real, urgente y de extrema necesidad, y más cuando la de Murcia es una de las regiones con mayor presión en la llegada de inmigrantes desasistidos. Es curioso que el PSOE reclame la colaboración del PP en la adecuacion legislativa sobre el asunto cuando Pedro Sánchez presume de presidir un Gobierno apoyado por fuerzas progresitas, lo cual le prestaría la autonomía necesaria para ordenar el problema según criterios solidarios. Pero el progresismo del Gobierno nacional es muy discutible cuando depende del apoyo de partidos xenófobos como Junts o cerrados al multiculturalismo no integrador como Ezquerra. El debate en este contexto se desarrolla, de momento, en el toma y daca de las competencias de cada Administración, soslayando todas los aspectos humanitarios de la cuestión.

El PSOE necesita al PP y el PP está vigilado por Vox, que tiene en este capítulo una lamentable rampa de lanzamiento. Por tanto, López Miras necesita que Sánchez le solucione la orientación de las decisiones al respecto, deseablemente por imposición, mientras el PSOE delega en los Gobiernos autonómicos del PP unas actuaciones que debieran establecerse desde un marco superior.

3. Financiación autonómica

Un asunto fundamental, urgente desde hace décadas, pero más perentorio tras el concierto, desconcierto o serenata que constituyen las concesiones a Cataluña para la investidura de un presidente socialista. La Región de Murcia sobrevive gracias a la expansión de su deuda, paradójicamente alimentada con la disminución de impuestos, pero el problema de la sostenibilidad es real, tanto que puede haber problemas antes de final de año para el pago de las nóminas, según advierten desde Vox.

Sin duda, los tres epígrafes son incuestionables, pero nos dejan la sensación de que Pedro Sánchez sigue siendo la inspiración para los contenidos de la agenda política de López Miras.

