Mi reino por unas baratijas

Se dice que Colón conquistó la buena voluntad de los indios que encontró cuando el primer desembarco en tierras americanas entregándoles baratijas sin valor material apenas pero que los habitantes de la isla consideraron extraordinarias ofrendas. No sabemos (o por lo menos no me consta) la veracidad del relato. Pero para lo que importa, que los españoles se impusieron sin violencia al principio sobre los indígenas locales, la historia está bien buscada, aunque no fuera verdadera.

Y es que el humilde regalo publicitario tiene una función amplia y poderosa en las relaciones comerciales, más allá del valor material de lo que se regala. El magnífico libro Influencia, de Robert Cialdini, cuenta cómo los dirigentes de Hare Krishna, una secta budista acostumbrada a vivir de limosnas en su tierra natal, decidió extender su labor en Estados Unidos repitiendo simplemente lo que allí hacían, con su cántico recurrente y sus manos extendidas a los transeúntes. La cosa dio escaso resultado y entonces cavilaron ofrecer un libro y una rosa, en vez pedir lisa y llanamente una limosna por nada. La estrategia tuvo tanto éxito que, a partir de ahí, no solo se extendieron en USA, sino que la financiación que obtenían les permitió intentar expandirse en todo el mundo. Al tiempo descubrieron que no hacía falta regalar ningún libro, que con la rosa era suficiente. También comprobaron que el locus ideal eran los aeropuertos y que el público objetivo eran los viajeros que se dirigían presurosos hacia las puertas de embarque. Dos tercios de los asaltados se sentían en la obligación de donar algo al calvo vestido con la túnica naranja. Estos alimentaban sus ingresos sin coste alguno recogiendo a continuación las rosas que los apurados y pulcros pasajeros depositaban en las papeleras. Y vuelta a empezar.

Los expertos llegaron a la conclusión de que aceptar un regalo genera un déficit en los sujetos que los reciben, que necesita equilibrar con algún tipo de recompensa recíproca. Más allá de estas conclusiones, la realidad es que un regalo publicitario genera una respuesta mentalmente positiva en quien lo recibe. Probablemente es un mecanismo ancestral ubicado en lo profundo de la mente humana. Con el tiempo lo descubrieron los sardineros murcianos al organizar el reparto de miles de baratijas plasticosas entre las multitudes enfervorizadas que acuden al desfile del Entierro.

