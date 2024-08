Postales desde el filo

Trama, urdimbre y nudo, y por fin conseguimos cerrar una cita, que fue ayer. Hubo quien llegó cuando pudo y quien se sumó desde la primera hora. Hicimos lo que todos los amigos saben hacer, que es, entre bocado y bocado, entre trago y trago, hablar y llenar una mesa, un jardín, una alberca de risas y conversaciones. Decir de hacer la comida no cuando debes, sino cuando toca. Cuajar el ‘spritz’ perfecto, o improvisar otro. Poner la canción ideal y, al momento, olvidarse de que está sonando mientras mete su sustancia en el instante.

Tengo una concepción de la hospitalidad que es performativa; no me gusta intervenir en las conversaciones de mis amigos salvo para aclarar algún punto de importancia, porque ningún guiso ha de quedar sin su picante, hablando de los cromos que nos intercambiamos cuando quedamos a ciegas, ese pedazo de carnero del toisón que dijo que era una cosa cuando era claramente otra.

Me apetece dejar una imagen indeleble, maliciándome que otro habrá de lidiar con ella. Sobre todo, me importa más que hablen entre ellos mientras yo ando haciendo cosas. Me gusta servirlos y atenderlos para que hagan planes, promesas que quizás no se lleven a cabo, o que quizás nos llevarán a otros lugares, a otros momentos.

Al final, nos quedamos todos con los pies colgando en el agua mientras dejábamos que el sol acariciara nuestros cuerpos y el bienestar nos dorara el alma con un sol benévolo. Todo, que tan imperfecto salió, fue perfecto. Estoy seguro de que la han vivido: esa postal que nuestro recuerdo se envía a sí mismo desde el filo del mundo cuando consigue parar el tiempo.

