Ocurre algunas mañanas que, frente al mar, mientras veo irrumpir el sol por la línea curva y azulada del horizonte, caigo en la cuenta de que en esa misma dirección, hacia oriente, en el otro confín del Mediterráneo, en la costa opuesta a donde me baño, se encuentra Gaza, la devastada Franja de Gaza. Me pregunto entonces si ese hermoso arrebol anaranjado del amanecer no estará ocultando en ese instante las columnas de humo y polvo de los bombardeos israelíes sobre la población indefensa.

Ningún sitio hay ya a salvo para mujeres, hombres y niños en esa tierra porque para Netanyahu cualquier hospital, cualquier escuela, cualquier campo de refugiados, cualquier zona humanitaria o techo donde resguardarse es sospechoso de albergar ‘terroristas’ y por lo tanto digno de ser aniquilado con quien haya dentro.

40.000 muertos después, un tercio de los cuales niños y niñas, prosigue el genocidio. No hay día sin bombardeos ni matanzas. ¿Quién duda ya a estas alturas de que tras el ataque terrorista de Hamás lo que impulsa al Gobierno Israel no es otra cosa que una voluntad exacerbada de venganza y exterminio? Ojalá sirvan de algo los gritos de protesta que se alzan en el marco de la Convención Nacional Demócrata, que encumbrará a Harris, para exigir una posición más crítica con Israel. Solo de ahí podría venir alguna esperanza.

Entretanto, no hay mañana que entre el azul centelleante del mar no amanezca en los confines del Mediterráneo un sol teñido de rojo.

