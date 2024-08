La habrán escuchado un montón de veces, sobre todo en los ‘reels’ que sus hijos, y a veces ustedes, ven en Instagram y en Tik Tok. Una música orquestada con el acordeón en el centro. La Foule, que en la versión original de Edith Piaf habla sobre cómo encuentra y pierde el amor en una multitud. Tarareando por escrito, al estribillo con «entraînés par la foule qui s’élance / et qui danse une folle farandole / nos deux mains restent soudées». Cada vez que yo la oía mi cabeza iba a algún sitio distinto, hasta que me llevó a María Dolores Pradera diciéndome con su perfecta dicción «amor de mis amores / si dejaste de quererme / no hay cuidado que la gente / de eso no se enterará». Edith Piaf había escuchado en 1957 la composición de Ángel Cabral de 1936 y había adaptado ese vals peruano.

Dinah Washington y James Cullen me habían hablado en What a difference a day makes «twenty-four little hours / just the sun and the flowers / where it used to be rain» y casi me pasa lo mismo, pero vino a la memoria bendita Eydie Gormé y el trío Los Panchos, con los que casi me desteté, a decirme que «cuando vuelva a tu lado / y esté solo contigo / las cosas que te digo / no repitas jamás». Resulta que esa otra canción tan cool y tan aparentemente estadounidense y que en tantas películas había salido, la había parido en español su autora, María Grever, mexicana.

Que parece mentira que no defendamos estas glorias del imperio del español, en lugar de discutir tanto sobre la leyenda negra.

