Crónica del arte montañés

A pesar de ser la capital de una Comunidad autónoma uniprovincial, Santander siempre fué un ejemplo para el desarrollo del arte del siglo XX. La historia del arte español se detuvo frente al mar de Cantabria dándole una larga constancia de artistas universales. Allí nacieron Gutiérrez Solana, Gutiérrez Cossío, María Blanchard o Francisco Iturrino, suficientes para conquistar el planeta del color y el amor plástico. Sana envidia la que sentí cuando el estudio de los cursos de la Magdalena, con sus prolíficos frutos y sus santones críticos acrisolando teorías y siendo, o pretendiendo ser, estrellas polares de un universo por recorrer.

Quise hacer amigos entre los artístas cántabros contemporáneos y conseguí hermosos resultados; autores de mi afecto personal fueron Esteban de la Foz, a quien encargué el retrato de Miguel Hernández y no quiso cobrar su trabajo para no contaminar con dinero el espíritu del poeta querido. Resolví exponer los trabajos de Julio de Pablo, un valor constante en sus horizontes nacidos en la memoria de Riancho, el clásico insustituible. Gloria Torner me prestó sus bahías azules del Cantábrico, con barcas varadas que hubiera firmado Vázquez Díaz. Si los horizontes de De Pablo lo fueron por necesidad, Torner los elimina en sus celestes propuestas creando misterio en sus composiciones. Los tres artistas se llegaron con sus obras a Murcia, a Zero, y participaron del frustrado proyecto de las barricas pintadas en el Rincón de Pepe, redacción a imagen y semejanza del Museo Redondo del Riojano, en Santander.

El murciano Hernández Carpe expuso pronto en la capital, en la Galería Sur, la formidable y ejemplar de Manuel Arce, en ese intercambio nunca premeditado del hermanamiento norte-sureste que ahora se antoja importante. Lo presentó en el catálogo editado Dionisio Ridruejo, una personalidad honesta de su época. En Santander se guarda obra importante de Carpe, mural y de caballete; la Biblioteca Menéndez Pelayo guarda su fortuna en la pared interior de su fachada.

El Ayuntamiento de Santander tiene un envidiable museo para los suyos y sabe a gloria ver viajar entre el expresionismo de Solana, el fauvismo de Iturrino, el precubismo de Blanchard o la sutil belleza que electriza, de Pancho Cossío. Así, con ellos, cualquiera.

En 1941 la capital de la Cantabria de hoy, sufrió un devastador incendio, pero no fue suficiente para llegar y empobrecer ese patrimonio intelectual que sigue guardando en su espíritu innovador y consecuente. Nada ha podido apagar ese fuego interior creativo y único. Me gustaría que Murcia se mirara en su espejo, en la diáfana reflexión de sus plásticos.

Suscríbete para seguir leyendo