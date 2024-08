En la jungla de asfalto, no es la huella, sino la suela de los zapatos la que, a falta de un best-seller, puede ser objeto de lectura. Para un zapatero o un podólogo su desgaste indicará las anomalías de la bipedestación. El traumatólogo y el osteópata descubrirán en ella qué patologías óseas o musculares tendrá su futuro paciente.

Murcia, pese a ser una ciudad llana, sin elevaciones significativas ni cuestas empinadas, no tiene en toda la ciudad ni sus alrededores un solo plano horizontal en ninguna de sus calles, plazas, rotondas o glorietas. Las pendientes de las calzadas y de las aceras son un muestrario de planos inclinados de lo más variado: curvas contraperaltadas, aceras vadeadas como si se transmutaran en mar rizada, sinclinales y anticlinales para estudiantes de geología, bordillos para escalada libre. Todo, menos planos horizontales.

Podría pensarse que la topografía responde a la necesaria evacuación de las aguas pluviales, pero cualquier observador comprueba que, en la mayoría de los casos, o no hay imbornales o están situados en lugares inadecuados, como si aquí el agua no parara en lo hondo, como en el resto del universo. Solo hay dos explicaciones racionales: no hay soladores mínimamente preparados o hay dolosa intención de socavar el andar erguido de los transeúntes, especialmente de los mayores y las personas con problemas de movilidad.

La novela de Morris West Las sandalias del pescador fue llevada al cine con la impagable interpretación de Anthony Quinn como protagonista encarnando a Kiril Lakota, un joven Papa recién electo que, antes de ser investido, recorre de incógnito la Roma nocturna, no precisamente la ‘Dolce Vita’. El Concilio Vaticano II y la Guerra Fría son el contexto de la obra, que responde claramente al espíritu del ‘aggiornamento’, la puesta al día de la fe católica. El paseo nocturno tiene los tintes del viaje iniciático hacia el conocimiento del mundo, la toma de contacto con una realidad muy alejada de los Museos Vaticanos. El sucesor de Pedro se calza las sandalias del pescador y se mezcla entre la gente para integrarse en la verdadera iglesia, la comunidad de los creyentes, como pretendía el concilio ecuménico.

Muy distinto el afán de nuestro consistorio municipal. Calzarse las sandalias y patear la ciudad es un ejercicio aeróbico recomendable para ciudadanos y turistas, pero no para los ediles, ocupados en los grandes proyectos y las estadísticas útiles exclusivamente para las ruedas de prensa.

Los regidores municipales de esta ciudad acogedora presumen de la potencia turística. Vanitas vanitatis et omnia vanitas. En el puente de la Asunción, turistas y nativos no pueden encontrar un bar abierto, ni una simple panadería o cualquier comercio minorista. Ni siquiera los parques y jardines públicos, clausuradas sus puertas con la excusa de una alerta meteorológica, ofrecen el ansiado refugio climático. El consistorio parece desconocer la existencia de ingenieros de montes y biólogos arborícolas. Mientras, los servicios de recogida de basuras y limpieza urbana no cesan en su actividad atronadora sea cual sea la hora de la madrugada, especialmente a las 7 AM en los días festivos, aunque en los barrios periféricos y otros que no lo son tanto, se respira el polvo como parte del mobiliario. ¡Malhaya la madre del preboste y la sartén del obispo!

Bibliotecas cerradas y visitas museísticas a la espera de completar cupo son el reclamo de la más paupérrima oferta cultural jamás vista en ciudad alguna. Ni la oficina de turismo municipal ofrece folletos al sediento turista, abandonado a su suerte en los recorridos que pregonan las campañas publicitarias. Para los objetores digitales, la muralla medieval carece de todo vestigio físico que no sean las pequeñas placas con efecto óxido dispersas en el mosaico del enlosado urbano. Todo lo que no sea vía internet, queda a la sorpresa del viandante cual si se hallara en tierra ignota. Una peripecia por Murcia en agosto se asemeja al viaje de Magallanes que contara Stefan Sweig, al albur de infinidad de penurias, inclemencias meteorológicas sureñas, motines de la marinería, inexistencia de cartografía y temerosos del sorpresivo abordaje de tribus hostiles.

Ni las alpargatas de San Pedro pasean por Murcia en agosto. El catecismo de mi infancia decía que Dios era ubicuescente, pero el padre Ripalda no anduvo por aquí en el puente de la Asunción.

