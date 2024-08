Cada día por la carretera, noche y madrugada entera

Aquellos que peinan canas quizás recuerden la célebre canción del cantante brasileño Roberto Carlos, y en particular la estrofa que titula este artículo. El tema llamado Camionero glosa las andanzas de un miembro del gremio en uno de sus múltiples viajes de trabajo mientras recuerda a su amor. Aquella añoranza amorosa llegaba al extremo de pintar con su nombre el parachoques del vehículo. Otros tiempos…

Por desgracia, en la actualidad el colectivo de profesionales del sector del transporte no está para canciones, ni mucho menos para demostraciones de amor como aquella. Se lo digo yo, que, por cierto, me presento, soy sindicalista y he conocido la injusta situación que atraviesa el sector y sus profesionales.

Sepan ustedes, por ejemplo, que según un reciente estudio de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) dos tercios de los conductores profesionales suelen sentir cansancio mientras conducen (un 66% de los conductores de autobuses y autocares encuestados y un 60% de los conductores de camiones). También que entre una cuarta parte y casi un tercio de los conductores encuestados admitieron haberse dormido mientras conducían al menos una vez en los últimos doce meses (un 24% de los conductores de autobuses y autocares y un 30% de los conductores de camiones). Estas condiciones repercuten en que estos profesionales tengan los índices más altos de siniestralidad en nuestro país, siendo la tasa de incidencia de accidentes mortales siete veces superior a la media del resto de actividades profesionales según denuncia CCOO.

También deben conocer que, probablemente, dicha siniestralidad está relacionada con unas injustas condiciones laborales. Por ejemplo, largas jornadas de trabajo (un 88% de los conductores de camiones y un 60% de los conductores de autobuses y autocares trabajan más de 40 horas semanales, y en un porcentaje significativo de casos más de 50 horas semanales), abuso de la temporalidad en los contratos laborales e inadecuadas prácticas empresariales (baja remuneración de las horas de más realizadas). Estas injustas condiciones laborales son, en gran parte, producto de la negativa empresarial a la mejora y renovación de los convenios colectivos en el sector, con el ejemplo más palmario de la no renovación desde hace más de un lustro del convenio de transporte de mercancías por carretera.

Roberto Carlos se acordó hace más de dos décadas de estos profesionales, pero más recientemente, recordarán que los trabajadores del transporte fueron considerados esenciales por nuestro gobierno en medio de una devastadora crisis sanitaria, felizmente superada. Entonces todo fueron parabienes y alabanzas para un conjunto de profesionales que, hoy, sufren condiciones precarias similares a las de entonces. Parece que empresarios y gobernantes se han olvidado de ellos, pero recuerden que «el poder de cambiar las cosas» (como clamaba CCOO en una de sus más recientes campañas) reside en la fuerza organizada del trabajo, sí, de ustedes, de mí, y también de los profesionales del transporte. Pongámonos a ello.

Suscríbete para seguir leyendo