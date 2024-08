La Región de Murcia tiene más vocación provinciana que autonomista, y es que, en este rincón del Levante, somos –nos sentimos- más españoles que murcianos; de hecho, las elecciones, tanto locales, autonómicas como generales, demuestran que no somos una región muy («mucho», diría Rajoy) conservadora: por no sentirnos, no nos sentimos ni tan siquiera mediterráneos. Quizás es lo que tiene que seamos la única provincia (si exceptuamos Granada por razones más que obvias e incluso geográficas) de todo el mediterráneo cuya capital, de manera sorprendente, no está en la costa.

Santander cambió su nombre por Cantabria, Logroño por La Rioja, en cambio en Murcia, se sigue llamando igual la región que la capital, lo que sin duda provoca un cierto rechazo lógico a una gran capital como es Cartagena.

Y es que por no tener no tenemos ni himno, aunque curiosamente -una muestra más de nuestra incultura-, muchos ciudadanos de la Región se sorprenden cuando se enteran de que no tenemos una música que nos una.

Lamentablemente no tenemos vocación regionalista, que en determinados momentos ha sido crucial para otros territorios, como la misma Cantabria, o Teruel, por no mencionar a las grandes autonomías históricas como Galicia, País Vasco o Cataluña. Sólo ha habido un intento serio de sembrar ese sentimiento regionalista aquí, y cuyo líder, Alberto Garre, se encontró con el entonces tsunami político Vox, que incluso terminó absorbiéndole en sus propias filas.

La Región de Murcia tiene por tanto un grave problema de peso político en el contexto nacional, lo que sin duda provoca que siempre vayamos en el furgón de cola junto a Extremadura, Ceuta y Melilla.

La solución, sin duda, no pasa por empezar a poner banderas de la Región en nuestras ventanas, sustituyendo o cohabitando con la de España, ni tampoco por poner el vetusto y arcaico Estatuto de Autonomía como asignatura obligatoria en colegios e institutos, ni tampoco por sacar a concurso público el Himno de la Región, sino que un problema político pasa por soluciones políticas, y aquí es donde debería jugar un papel fundamental Cartagena y su comarca.

Si queremos seguir viajando en los vagones de atrás, si queremos llegar siempre a meta en la cola del pelotón, si queremos dejar de ser los hermanos pequeños de este país, tendremos que empezar a pensar en construir un nuevo espacio político en la Región de Murcia, y una buena idea sería que fuéramos biprovinciales, y qué mejor inicio que empezar a llamarnos Comunidad Autónoma de Cartagena y Murcia.

Ahora, si queremos seguir andando con muletas, ser el laboratorio de ensayo de Madrid, o que nos sigan diciendo que para hablar primero tenemos que pedir la vez, sigamos por este camino, sin molestar, sin importar y sin capacidad de decidir por nosotros mismos.

