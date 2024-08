El Gorguel, una gran oportunidad para el desarrollo regional y de España

El Gorguel. / Iván Urquízar

El Gorguel es una doble oportunidad para la Región y para España, en primer lugar por la estratégica situación de Cartagena en la fachada mediterránea, y en segundo lugar porque sustituye al antiguo puerto San Pedro/Santa Lucía, que no responde a las nuevas demandas de los tráficos portuarios y dejará esta actividad para incorporarse como zona de expansión y disfrute para la Ciudad, como ya anticipaba el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria en 2008, después de los estudios realizados que así lo confirmaban.

Entre las razones que justifican que el Ministerio lo declare de interés nacional y envíe a Bruselas el proyecto del Gorguel, se encuentran su estratégica situación en la fachada mediterránea y su calado para el atraque de los megabuques, un puerto por tanto que no es competencia del de Valencia sino complementario y contribuirá a reforzar la posición de España en la fachada mediterránea, y contribuirá decisivamente al desarrollo social y económico, no solo por la creación de entre 30.000 y 50.000 empleos, sino porque supondrá un impulso decisivo en las actividades de logística, industria y en los servicios, y su realización.

El ‘No a Barlomar’ está totalmente justificado por ser un puerto mixto: graneles y containers, que no responde a los intereses de la Región, disyuntiva que quedó totalmente cerrada el 6 de marzo de 2020 con el acuerdo en el que se recogía expresamente que El Gorguel es el puerto que la Región necesita, acuerdo que fue enviado al Presidente del Gobierno de España, y hoy, cuatro años después, ya debería ser una realidad y no un nuevo debate. La Región precisa poner en valor todas sus potencialidades y el nuevo puerto de El Gorguel es fundamental para conseguirlo.

Por ello no se puede entender que ahora el Ministerio para la Transición Ecológica, después de dieciséis años de iniciado el expediente, diga no al nuevo puerto de El Gorguel (inversión que no hace el Estado sino el Operador y el puerto con los beneficios de la actividad), de un puerto vital para la Región y fundamental para España, y se suma a los permanentes olvidos para con la Región en los últimos veinte años, que han condicionado su desarrollo social y económico y conllevado una profunda decepción.

Hace un año la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana le indicaba al presidente López Miras que Barlomar y El Gorguel no eran compatibles y que eligiera, aunque la respuesta de lo que necesita la Región El Gorguel se la había enviado el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno el 13 de abril de 2020. La Región precisa de El Gorguel para aprovechar su estratégica situación en la fachada mediterránea y dejar libres las actuales dársenas como expansión de la ciudad de Cartagena, y no a Barlomar para más graneles, es innecesario.

Ante la situación, es necesaria la unión de todos, por encima de ideologías. y juntos conseguir que el Gobierno nacional retire el no, y declare el nuevo puerto de El Gorguel de interés nacional enviándolo a Bruselas. Esta Región no puede ni debe seguir condicionada en su desarrollo, y precisa del Gorguel y los corredores ferroviarios y viarios, y como su realización es vital para la Región, también es preciso conocer quién suma y quién resta en su consecución.

El nuevo puerto de El Gorguel es fundamental para impulsar el desarrollo regional por las ventajas que conllevará para la economía regional y nacional, y cuenta con el total apoyo de los sindicatos UGT y CCOO, Croem, Ferrmed, el Consejo Económico y Social y los principales Colegios Profesionales de la Región, y los partidos PP, Vox y Ciudadanos, el 6 de marzo de 2020, enviado a la Presidencia del Gobierno de España el 22 de marzo de 2020, que a su vez lo trasladaba al Ministerio como nos confirmaban por escrito.

Desconocer esta necesidad es no querer conocer la situación estratégica de Cartagena en el Mediterráneo como puerta de entrada a Europa y como puente con el norte de África, de vital importancia en un futuro no muy lejano, configurando a la Región de Murcia como una de las áreas logísticas y portuarias más importantes de España. El pasado 28 de mayo Salvador Garcia-Ayllón publicaba en este diario un artículo titulado ‘El disparate de El Gorguel’, que recoge con claridad la necesidad de El Gorguel y concluye con la siguiente pregunta: ¿por qué sí a la ampliación del de Valencia y Cartagena no?

El presidente López Miras, ante la situación creada, debe comunicar al Gobierno de España que ha retirado la propuesta de Barlomar, y que la absoluta prioridad de la Región es la realización de El Gorguel, por lo que solicita su declaración de interés nacional y su envío a Bruselas, para que indiquen las compensaciones que procedan y este puerto se pueda poner en marcha y sustituir a San Pedro/Santa Lucía, para que el espacio que ocupan sirva de expansión y disfrute de los ciudadanos.