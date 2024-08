El Bodegón de Pepe

Al pie de Altea la Vieja, con puerta a la calle-carretera que cruza el precioso pueblo y con salida al Paseo Marítimo de la turística villa, tenía su bodegón particularísimo Pepe Hortelano. Frente a la puerta principal, en el blanco edificio vecino, tenía su apartamento el maestro Benjamín Palencia y el pintor pasaba casi más tiempo en el rincón reservado para él que en su propio estudio. Dibujaba siempre y en cualquier lugar. Allí lo hacía y decoraba preciosas piedras o cantos rodados. Para tratarle o disfrutar del ambiente artístico que a su alrededor se creaba, muchos artistas frecuentaban el local. Artistas de todas procedencias, conocido es, desde hace muchos años, el cosmopolitismo de Altea, más aún en su acogimiento de creadores plásticos: pintores, escultores, ceramistas, decoradores, arquitectos y todo tipo de genios en agraz.

Pepe Hortelano, conocidísimo en el pueblo, cobró más notoriedad porque algún medio de comunicación le publicitó en su generoso acontecimiento de adiestrador de un ejemplar de gaviota, altanera y rebelde, el ave poco predispuesta a la caricia humana y su domesticación cotidiana, pero el gran Hortelano, también decorador por influencia, de redondas piedras, lo había conseguido con la golosina de sus raspas de pescado. La carta del bodegón se limitaba a las sardinas plancha, mejillones al vapor y fabes, (michirones, en Murcia), todo ello regado con vino o cerveza en porrón; para el epílogo o la vuelta a empezar, un licor de su invención que llamaba Nicolaska, duro como la vida misma pero reconfortante trago para resistirla.

Palencia reunía a sus amigos en su mesa, la mayoría colegas de oficio, guardando las distancias; uno de ellos, Andrés Conejo, me llevó a la tertulia del maestro que se mostraba cercano con todos mientras no cesaba de dibujar. Al dulce atractivo de la clientela acudían aficionados al arte en busca de ocasión propicia para el recuerdo pintado: «Don Andrés, me gustaría tener algo de usted, cuatro rayicas...», dijo un parroquiano. El pintor madrileño pidió lápiz y papel y trazó: «Una, dos, tres y cuatro, ya las tiene». Palencia reía a carcajadas mientras el ‘cliente’ se sonrojaba.

El Bodegón de Pepe se decoraba con cuadros de decenas de artístas, con los de Palencia, incluso con su paleta ilustre, con colecciones de objetos de la antropología autóctona mediterránea; llaves, aperos, hierros, herrajes y también, en las altas paredes, la inmortalidad de las fotografías de visitantes ilustres de toda catadura popular.

Sin Pepe,el bodegón ha evolucionado en manos de sus herederos, ha cambiado en unos metros su ubicación y se ha ampliado su carta, pero las gaviotas lo siguen sobrevolando en busca de la mano amiga.

