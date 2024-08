'Abúrranse'. / Imagen generada por IA/Enrique Olcina

La hoja en blanco es una de esas cosas que te bloquean, y aunque la vida normal empieza a colarse por los intersticios de las vacaciones, parece que no veo cosas lo suficientemente importantes para contarles. Son un público exigente y yo un pobre escribidor.

Yo también lo entiendo, ¿eh? Abren el periódico y exigen información, entretenimiento, reflexión ma non troppo, una espuma de esas de Adrià, un reducido de Joyce con la ligereza de Corín Tellado, y yo no tengo nada de eso. Necesitan evadirse, quizás, pero una evasión seria, algo que les dé que pensar a la hora de la siesta, en esa canícula acompañada, quizás, de la aventura de leerse el último tochaco de 600 páginas. Hacer algo productivo con el aburrimiento. No lo hagan. En serio, abúrranse.

Cojan un papel en blanco y un bolígrafo, y dejen la mente divagar. Hagan garabatos, imposibles laberintos o intenten el dibujo ese que siempre hacían y dejaron de hacer un día, mientras hablan con ustedes mismos de sus cosas, de sus cuitas, de sus fortunas y de sus pareceres. Discutan con ustedes mismos como si ambas partes de la discusión llevaran razón. Acuérdense de otros veranos, miren a quien tienen cerca y busquen una frase que resuma esos dones que hacen que tengan a esa persona cerca, pero no la digan todavía. Imaginen con antelación el momento menos pensado y más indicado para decirla. Ríanse por dentro. O no hagan nada de lo que les digo. Escuchen a su alrededor. Tomen notas mentales y bórrenlas. Dejen la hoja de la mente en blanco. Simplemente respiren.

Ya está, eso es todo por hoy.