Casualmente, me encontraba de vacaciones en Londres unos días, donde miles de personas se han echado a las calles por todo el país en señal de frustración y rabia a raíz del brutal asesinato de tres niñas en Southport. El gobierno y los medios de comunicación rápidamente han clasificado a estos manifestantes como racistas de ultraderecha, pero querer cerrar el debate de la inmigración ilegal con etiquetas no va a acallar el descontento generalizado, la frustración y la impotencia de unos ciudadanos que se sienten desprotegidos por las instituciones.

Manifestaciones, por cierto, que se están desarrollando en toda Europa y que no van a cesar hasta que los gobiernos europeos, al tiempo que condenan enérgicamente todos los actos de violencia, también admitan que no es de extrema derecha estar preocupado por la llegada de miles de inmigrantes ilegales todos los días al país, lo que pone una enorme presión en los servicios sociales.

No es de extrema derecha valorar tu cultura y tu comunidad y señalar que ya hay algunas ciudades en el Reino Unido, en Francia y en España que no son reconocibles.

No es de extrema derecha señalar que, como hemos visto en las protestas del Reino Unido, la policía aplica medidas mucho más duras para frenar a manifestantes nacionales y no las aplica para frenar a minorías étnicas igualmente violentas.

No es de extrema derecha reconocer que las culturas que están llegando a Europa tienen ideales que no están en línea con los valores occidentales, especialmente cuando se trata del respeto hacia la mujer.

No es de extrema derecha sentir un profundo sentimiento de injusticia por el hecho de que hombres inmigrantes ilegales sean alojados en hoteles cuando parte de la población no puede pagar sus facturas.

Es hasta normal sentir una sensación de injusticia cuando uno ha estado esperando una vivienda social y descubre que más de la mitad de ellas han sido ocupadas por personas que acaban de llegar y que nunca han contribuido a este país.

Gobiernos y medios de comunicación se esconden detrás del término de “extrema derecha” para no enfrentarse a la realidad de lo que está sucediendo en toda Europa. Lo utilizan para cerrar debates, para evitar reconocer que la situación se les ha ido de las manos, especialmente en lo que respecta a la creciente inseguridad: las violaciones y agresiones sexuales a mujeres se han incrementado exponencialmente, robos y peleas a machetazos por las calles. Ya hay cárceles en España donde más de la mitad de los presos son extranjeros.

Partidos y grupos mediáticos del consenso progre utilizan la etiqueta de moda para ignorar las complejidades de la situación a la que nos enfrentamos; es la opción más sencilla y cobarde para evitar enfrentarse a la realidad.

La cuestión es que, en el momento en que etiquetas a alguien de extrema derecha, le deshumanizas, le quitas la voz, lo apartas de la sociedad y haces que se vuelva más extremo. Y esto no es una justificación; es simplemente la obviedad de cómo funciona el ser humano.

Cuando los gobiernos de uno y otro color ignoran las necesidades de los ciudadanos, cuando el sistema electoral no da opción alguna para cambiar las cosas, cuando los grupos de comunicación se radicalizan y no dan opción a la libertad de expresión, el hartazgo crece hasta transformarse en ira, y esto conducirá a más violencia y más enfrentamiento en las calles.

Por lo tanto, hasta que los gobiernos europeos no se enfrenten a la realidad y pongan medidas para controlar los flujos migratorios a niveles manejables, hasta que no se ponga a los ciudadanos nacionales en primer lugar en lo que respecta a los servicios sociales, hasta que no se haga un esfuerzo en integración en consonancia con los valores occidentales, no

recuperaremos la armonía tal y como la hemos conocido hasta ahora.

Solo queda esperar que se den cuenta.

