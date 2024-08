Aquellos tiempos: Soren Peñalver

El niño rubio y enjuto que aparece en la imagen no es otro que el célebre poeta, pensador, filósofo y viajero hasta el agotamiento Soren Peñalver. El amigo Soren, rompe esquemas. Si no lo hiciera no sería Soren Peñalver. Por nacer, lo hizo dos veces, la primera en un otoñal día de 1945 y la segunda, tras superar un terrible ictus en otro noviembre de 2010.

Vio las primeras luces de este mundo en su casa. Su madre y él, atendidos por las mujeres de su pueblo, Albudeite. Sus primeros alimentos fueron singulares: leche de cabra, pan mojado en vino, algarrobas y granadas. Desde muy niño sintió el tirón de llegar a ser alquimista y trotamundos. Creció, y ha sido ambas cosas, al igual que su gemelo Arthur Rimbaud.

Mitificó desde su tierna infancia al bailarín ruso Nijinski, al que imitaba en 'El gato siamés' entre los aplausos del vecindario, lo que le acostumbró al éxito, en gran parte debido a su preceptora, doña Obdulia Sánchez, señora de ideales republicanos, con la que aprendió el idioma francés, italiano, botánica y dibujo, mientras que los niños de su edad farfullaban.

Lector de tebeos, siguió las aventuras y viajes del rubio héroe 'Sigur el viking'o y su pequeño amigo Sansón. Lecturas que amenizaban la ingesta de sus platos preferidos, a saber: patatas, castañas, bellotas a la brasa y gambas en cantidades ingentes. Repudiando de forma altanera las odiadas coles de Bruselas.

Recuerda con cariño una frase de su padre: «Llegarás donde quieras. Los demás se quedarán en las ansias». La mirada amorosa de su madre veló por sus primeros escritos, poemas inspirados en las «ausencias» que le entristecían en la Navidad. Su portentosa imaginación le hizo temer los vuelos en avión, a pesar de ser un gran admirador de Charles Lindbergh, lo que no le impedía disfrazarse de Padre Damián, apóstol de los leprosos, con quevedos y salacot, al quedar impresionado por la película 'Molokai, la isla maldita'.

Le sigue resultando entrañable el paisaje de su niñez, los band-lands que rodean el pueblo morisco en el que nació, Albudeite. Allí surgió su primer poema, guarecido durante una noche estrellada en una cueva. Todo un poema visual.

Soren fue un niño empollón de todo aquello que le gustaba: la literatura, la historia, la botánica, los idiomas, el dibujo y el cero en aritmética. Una afición a la literatura debida a las hermosas ilustraciones de Gustavo Doré en obras como 'La Divina Comedia' y 'Don Quijote de la Mancha'.

Su estación predilecta es el otoño, un otoño meditativo, en los que se hace acompañar por su mascota más querida: el gato.

Su deporte siempre fue la natación en aguas del Mar Menor, y en el río modesto e idílico de su pueblo. Guarda un buen recuerdo de la mirada de agradecimiento de un mendigo al que socorría esporádicamente; que por cierto escribía con estilográfica y con bella caligrafía en un cuaderno de cartoné. Más tarde, cuando residía en Londres y París, volvió a encontrarse con el vulnerable y juntos disfrutaron de la música de The Doors, la banda favorita de nuestro protagonista. Ocurrió en los tiempos en los que leía como si de un devocionario se tratara los cuentos de Óscar Wilde, emocionándose, página tras página.

A Soren le encantan las almendras saladas en el aperitivo, así como la carne de membrillo y las pasas de Málaga en la merienda, las que consumía en los paseos por sus calles murcianas más queridas, Platería y Trapería.

Nos dice el poeta que los hechos históricos más relevantes para él fueron la concesión del Nobel de la Paz al médico, filántropo y pensador Albert Schweitzer, y la subida al trono de San Pedro del Papa Juan XXIII.

Soren Peñalver es todo un ilustre personaje de la tierra. Con él los sentimientos toman vida en forma de verso; genuino, original por su personalidad e imaginación desbordantes y su humildad mística. Un demócrata en el amplio sentido de la palabra, enamorado de la vida y del planeta que le vio nacer.

Fecha de nacimiento: 1 de noviembre de 1945 (volví a nacer el 1 de noviembre de 2010, superando dos ictus).

Estudios cursados: Encrucijadas, atajos y carreteras, más que carreras. Vitales e intelectuales.

Inicios profesionales: Diseñador y dibujante, y luego obrero en Litográficas Belkrom.

Profesión: Esencialmente poeta; escritor en diarios, conferenciante. Fui durante muchos años periodista («Todo tiene interés pero nada importa»).

Su ciudad: París.

Curiosidad: Le gusta la carne de membrillo. Nunca el chocolate, que sigue sin gustarle.

