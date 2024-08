Amor de verano entre toreros y suecas

El turismo, ese gran invento. Es curioso lo que está ocurriendo en España con el rechazo a los turistas. Los que somos ya mayores recordamos cómo fue el principio de esta llegada de personal extranjero que, incomprensiblemente para muchos de nosotros, querían pasar sus vacaciones en sitios como Benidorm, Marbella o Fuengirola, que, el Señor me perdone, allá por los años sesenta del siglo pasado, aquello era pan, amor y moscas. Pero comenzaron a llegar lo que el personal llamaba «las suecas», que podían venir de Suecia, de Alemania o de Bélgica, pero que para nosotros eran «las suecas». Y allí íbamos los jovenzuelos de la época dispuestos a perder la virginidad con una turista. Y ciertamente que se perdía, porque muchas de ellas pensaban que todos los españoles éramos toreros y era muy fácil ligar.

Mejor con músculos. En cualquier caso, los que más éxito tenían a la hora del ligue eran los albañiles, electricistas u otros profesionales que trabajaban precisamente en estos lugares construyendo hoteles, apartamentos o discotecas para los turistas. La razón, que ellos tenían más músculos que los administrativos, empleados del comercio o estudiantes, y puestas a elegir, como ninguno sabía ni una palabra de los idiomas de ellas y no podían hablar de nada, pues preferían un material más corpulento. Ya ves, para que ahora haya manifestaciones pidiendo que no vengan más turistas, pero quizás haya que tomar en consideración este dato: La economía española crece un 3% este año gracias al turismo.

Lo ‘British’ en los medios. Es asombroso el espacio que se le da a la familia real británica en los periódicos españoles. Por supuesto, muchísimo más que a la nuestra, aunque, últimamente, con los viajes a París, a los JJ OO, les han hecho más fotos a Felipe y a Letizia, sobre todo a ella. Y algunas también a las Infantas. Como ejemplo de lo que se ocupan los medios de los ‘british’, esta semana El País le dedicaba una página completa a lo que solía hacer la reina Isabel II cuando viajaba en avión, que era mayormente tomarse martinis y dormir la siesta. Ya ves, datos de máximo interés para los españoles.

Serie y sorpresa. Estoy viendo una serie que no está mal, incluso podría decirse que es buena. Se llama Capture y mantiene el interés con buenos giros de guion. Y una sorpresa: el otro día, buscando por las plataformas, encontré una película que me llamó la atención. Sin buscar información, la puse, y era una porno. Me llamó la atención que estuviera allí para cinéfilos porque esa plataforma tiene muchas películas de culto. Y será de culto, pero, lo que se dice porno, también lo es.

Buen recuerdo. Voy al mostrador de mi centro de salud a pedir un papel. Me atiende una señora, que me mira y dice: «Usted me dio clase de inglés en el instituto». «¿Y fui muy duro?», le pregunto. «Qué va, era usted muy amable», me responde. Y me da mucho gusto que, después de más de cuarenta años en la enseñanza, alguien te recuerde así.

Un guardia civil accede al invernadero clandestino de marihuana en El Olmico, Cieza / Guardia Civil

A diario. Cada día del mes de julio, la Policía Nacional ha arrestado a alguien en nuestra Región por tráfico de marihuana y hachís. Han intervenido 40 kilos de cogollos, 5.000 plantas y 80.000 euros. La verdad es que los agentes tienen un trabajo duro. Mira que todos los días tener que detener a alguien y siempre por el mismo delito.

Sin ganas de polémica. El jueves, un hombre le está diciendo a otro en una terraza: «No quiero yo llevarle la contraria a Greenpeace, pero lo que sí sé es que, ahora mismo, el agua en el Mar Menor está trasparente y muy buena para el baño, y que han desaparecido casi todas las medusas. De todos modos, la mancha blanca sigue ahí y nadie le da una solución a la rambla de El Albujón y sus vertidos en el mar». (Por cierto, si no han visto nunca la desembocadura de esa rambla en el Mar Menor, les recomiendo que lo hagan. Es de muy fácil acceso, está entre Los Alcázares y Los Urrutias y es un espectáculo dantesco. Un río sucio vertiendo litros y litros de agua contaminada y creando la famosa mancha blanca).

Medusas huevo frito en la arena de la playa de Punta Brava en el Mar Menor. / Iván J. Urquízar

Mucho calor. Una mujer a otra, en el mercadillo de los jueves: «Me voy ahora mismo a mi casa a ducharme, que estoy totalmente ‘entresudá’».

Un lugar único. Unos vecinos belgas, que han comprado una casa cerca de la mía, en la playa de Los Urrutias, comentan mirando el atardecer sobre el Mar Menor, el miércoles por la tarde: «Esto ser paraíso. Nosotros ser felices aquí y pasar invierno. Amberes mucho frío». (Efectivamente, hice una foto esa tarde después del conato de tormenta y la vista era de una belleza imponente).

