El cabreo de Elon Musk con sus anunciantes

Como a muchos de los lectores saben, Elon Musk era un emprendedor que solía caerme francamente bien. El autor de la famosa frase «quiero terminar mi vida en Marte, y no por un accidente» no solamente montó casi de la nada la empresa de coches eléctricos más exitosa de la historia (hasta que llegaron los chinos) sino que ha sido capaz de dotar a la NASA americana de un vector para volver a poner hombres en la Estación Espacial y sentar las bases para futuros asentamientos en la Luna y tal vez en Marte. Eso por no citar sus empeños recientes en facilitar el control de prótesis corporales controladas directamente por la mente a través de implantes en el cerebro. O la idea del ‘hyperloop’, una suerte de túnel por el que deslizar una cápsula con pasajeros a velocidades casi supersónicas, que han retomado diversas empresas en desarrollos experimentales.

Pero todo su encanto de emprendedor disruptivo se acabó completamente cuando su ego le impulsó a tomar posiciones en el campo de las redes sociales y la búsqueda de influencia política comprando Twitter, que él ha rebautizado como X, probablemente porque su intención a largo plazo es convertir la antigua plataforma de publicaciones cortas y conversaciones polémicas en una app parecida al WeChat chino, que sirve para todo, especialmente como medio de pago y de compras ‘online’.

Después del desastre de su compra (a un precio desorbitado y por imperativo legal después de su inicial intento de retracción), le siguió el desastre de su reestructuración, con despidos masivos en el sensible área de control de contenidos. Disfrazó esas medidas detrás de una supuesta ideología libertaria, que solo sirve para dar pasto a los extremistas y manipuladores profesionales, especialmente rusos y chinos. Eso ha motivado (aparte de denuncias de alimentar los recientes disturbios en Reino Unido por parte del Gobierno) el abandono del medio de parte de grandes anunciantes. Como todo en Estados Unidos, Elon Musk pretende impedir que los anunciantes se vayan de X interponiendo sendas demandas. Ante lo que las empresas han respondido de forma contundente: «Gastamos nuestro dinero donde queremos».

