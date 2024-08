¿Ha desaparecido el papel del horizonte publicitario?

Hasta la invención de la imprenta, con los antecedentes chinos claramente desconectados de la posterior innovación europea de Guttemberg, la publicidad carecía de capacidad de difusión masiva, si excluimos del concepto de publicidad la marca que acreditaba la autoría del artesano responsable de su fabricación en determinados productos, como las ánforas para transportar vino, aceite o la famosa salsa garum de los romanos. Pero reivindicar la autoría del artesano con un símbolo reconocible se consideraría actualmente como parte del branding, no como un mensaje publicitario como parte de una estrategia persuasiva dirigida a un público objetivo.

Y eso es lo que facilitó la imprenta cuando se inventó la forma de replicar un texto y hacer un número indefinido de copias en papel que se distribuirían posteriormente a los interesados. La imprenta causó una enorme revolución en el mundo occidental y ayudó decididamente a la difusión del conocimiento y de las nuevas versiones autóctonas del cristianismo, empezando por la Biblia en alemán de Martín Lutero, a la que siguieron otras versiones en idiomas vernáculos. Nada contribuyó más a la destrucción de la autoridad católica como la imprenta.

Pero la imprenta sirvió también para replicar mensajes, primero políticos y posteriormente comerciales. La publicidad moderna nació con la compra de espacios en los periódicos para su posterior reventa a los anunciantes. Ni la radio posteriormente, ni el cine ni la televisión consiguieron acabar con la imprenta, que vivió su momento álgido con los millones de catálogos de compra distribuidos por Sears y otros operadores. La compra masiva a distancia no tuvo en Europa y en el resto del mundo la importancia que tuvo en Estados Unidos. Y no por casualidad es en aquel país donde se ha desarrollado masivamente la compra online, aunque el fenómeno ya ha trascendido a nivel universal.

Personalmente reivindico el papel como medio publicitario privilegiado. Por algo los grandes medios de comunicación siguen teniendo su versión en papel. Del mismo modo que el libro electrónico no acabará con el libro en papel, la publicidad digital no acabará con la publicidad difundida sobre papel impreso. Son experiencias distintas y, como tal, producen sensaciones diferentes. Y no solo es el olor a tinta, sino el tacto y su tridimensionalidad. Mucho hablar del metaverso, cuando lo podemos sentir en nuestras manos y experimentarlo plenamente en nuestra realidad analógica.

