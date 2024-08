Ciberdelincuencia vs. libertad de expresión

La reciente aprobación del primer tratado contra la ciberdelincuencia por parte de la ONU ha generado un intenso debate sobre su impacto en la libertad de expresión y los derechos humanos. El tratado contra la ciberdelincuencia de la ONU comenzó en 2017 con una iniciativa de Rusia. En 2019, se estableció un comité ‘ad hoc’ para desarrollar el texto. Entre 2021 y 2023, se llevaron a cabo intensas negociaciones, enfrentando oposición de algunos países preocupados por posibles abusos de poder. Finalmente, el 9 de agosto de 2024, el tratado ha sido aprobado, marcando el primer acuerdo global jurídicamente vinculante para enfrentar delitos cibernéticos. Ahora, el tratado debe ser ratificado por los Estados miembros antes de entrar en vigor​.

Va de suyo que la necesidad de un marco jurídico internacional que regule las actividades ilegales en internet es indiscutible, puesto que, con la digitalización de prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, los delitos cibernéticos se han multiplicado, afectando a millones de personas en todo el mundo. Por tanto, es necesario un tratado que unifique los esfuerzos globales para combatir la ciberdelincuencia, proporcionando herramientas a los Estados para actuar de manera coordinada.

Sin embargo, este tratado ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos y activistas, quienes temen que las disposiciones del mismo puedan ser utilizadas por ciertos gobiernos para reprimir la libertad de expresión y aumentar la vigilancia. Human Rights Watch, por ejemplo, ha alertado de que la falta de salvaguardias adecuadas podría favorecer que el tratado se convierta en una herramienta de represión estatal, donde cualquier crítica o disidencia sea catalogada como un delito cibernético​.

Criticas que no van desencaminadas porque las leyes de delitos cibernéticos ya han sido utilizadas en varios países para reprimir la libertad de expresión. En Filipinas, la periodista Maria Ressa fue condenada en 2020 por «difamación cibernética» bajo una ley que el gobierno también ha usado contra otros críticos. En Túnez, una ley similar ha llevado a la detención y persecución de periodistas y activistas por sus opiniones. En Jordania, desde 2023, cientos de personas han sido acosadas o detenidas por participar en protestas a favor de Palestina bajo una nueva ley cibernética. En Arabia Saudita, un tribunal condenó a muerte a un hombre y a otro a 20 años de prisión por expresar pacíficamente sus opiniones en internet. Casos similares se han registrado en Turquía, Egipto, Rusia y Vietnam, donde leyes cibernéticas se utilizan para silenciar la disidencia.

Por tanto, antes de que el tratado sea ratificado por los Estados deberá modificarse de manera que la lucha contra la ciberdelicuencia no se convierta en el paraguas para mermar la libertad de expresión de los periodistas y de cualquier persona.

La ambigüedad y discrecionalidad del tratado de la ONU puede provocar que los gobiernos usen el tratado para reprimir a las personas en lugar de protegerlas, de manera similar a como ocurrió con la implementación de la Directiva de Protección a los denunciantes en España, con la que pocos denunciantes se van a arriesgar a informar a las autoridades de casos de corrupción si no saben que van a salir indemnes.

El tratado debe proteger a los ciudadanos de los delitos reales que hoy en día nos afectan, tales como las ciberestafas, los ataques informáticos a empresas, el robo de identidad en plataformas digitales y perfiles sociales, etcétera.

Es imprescindible que el tratado se modifique. De quedarse como está, la vigilancia gubernamental, en términos de cooperación transfronteriza, puede ser un coladero para desproteger a las personas de los abusos de poder, puesto que no incluye salvaguardias necesarias.

Además, el hecho de que la Inteligencia Artificial ni siquiera se mencione en todo el tratado es otro gran error que deberá ser subsanado. El mal uso de IA acarrea graves delitos, como el ‘deepfake’, en el que vídeos o imágenes suplantan la verdadera apariencia de una persona, al clonar su voz para emitir discursos nuevos o poner el rostro de una persona en imágenes fijas o en movimiento de otras personas, alterando profundamente la realidad de los hechos.

Asimismo, se hace imprescindible una mayor implicación de las grandes tecnológicas que gestionan las redes sociales (como Facebook, Google, Twitter...), puesto que, sin la colaboración de ellas, no será posible legislar sobre las plataformas sociales, que son las que controlan los algoritmos y el contenido que se muestra en las mismas. De momento, éstas también se han manifestado en contra del tratado porque temen que se convierta en un «nuevo sistema de vigilancia global», que podría afectar la privacidad de los usuarios y su autonomía operativa.

En definitiva, luchar contra la ciberdelincuencia a nivel global es tan necesario como imprescindible, pero que eso no sirva de pretexto para coartar la libertad de expresión o la libertad de prensa. Estas libertades no son una conquista de la democracia, sino la base misma de la democracia, de tal manera que cualquier ataque contra ellas supone la extinción de ésta y el avance hacia un estado totalitario, en el que los individuos pueden expresar únicamente opiniones que coinciden con la de los gobernantes si no quieren ser castigados, encarcelados, insultados, señalados o cancelados por el poder.

