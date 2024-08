Estamos a quince de agosto, la Asunción. Es el momento en que mi madre, todos los años, rompe el primer sello y declara que las vacaciones están acabadas, aunque queden quince días. Yo entiendo que quiera que se acaben porque, aunque en casa echamos una mano, no estamos a su nivel de perfección y ella está un poco hasta las narices de recoger todo, pero tampoco da oportunidad de reacción. Una toalla no puede estar fuera de sitio ni un segundo más del permitido, aunque no es manía, sino certeza de que si no lo dice, nadie hace nada. Le decimos que se relaje y ella nos azota con el látigo de su sarcasmo mientras monta un circo de tres pistas. Deberíamos estar más al tanto, pero no lo estamos, aunque cada año mejoramos un poquito, se lo juro. Pero de verdad que es, como las de su generación, una deportista de alto rendimiento que se las sabe todas. O una persona adulta funcional, lo que nos deja en mal lugar a todos los demás.

Ayer tuvimos visita y estaba todo reluciente hasta que se desató la mundial: una tormenta de polvo, seguida de un granizo y la lluvia que terminó de embarrar todo lo que estaba limpio horas antes. Toda la casa, manga por hombro de nuevo, y ella diciendo, con humor, que si lo hubiera sabido habría pedido los números de la Primitiva. Es cuando entiendes que una de las razones por las que el Señor llevó a María al Cielo es que las ha tenido tiesas para que Jesús ordenara su habitación, y necesitaba una persona funcional en la Eternidad.

