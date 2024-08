El presidente y su guitarra

Vaya por delante, Fernando, que no voy a criticar tu penosa imitación rockera guitarra en mano y en retorcida pose, como tampoco me motivó comentario alguno, más allá de la sorpresa, verte arrear la cuadriga por las calles de Lorca. Lo que realmente me chirría es tu pose oficial de presidente preocupado, marcando prioridades, por ejemplo, a Jorge García Montoro en su toma de posesión como nuevo consejero de Fomento, como si realmente te lo creyeras: «Vivienda accesible para los que más lo necesitan, especialmente los jóvenes».

Quizás él no sepa que tu gobierno tiene por costumbre no aportar ni un euro al programa general de ayudas al alquiler de vivienda ni a los programas específicos de ayudas a los/as jóvenes, tanto para alquiler como para adquisición de vivienda, incluidos en los convenios que firmas con el Ministerio para el desarrollo de los Planes Estatales de Vivienda; ni lo aportaste en el Plan 2018-2021 ni lo has hecho en el actual Plan 2022-2025. Difícil tarea, pues, la del consejero en estas circunstancias, aunque tú ya lo sabías.

Toda la financiación es exclusivamente estatal; junto con Cantabria y Baleares, nuestra Región completa el trio de Comunidades Autónomas que vive de las subvenciones del Estado para ayudar a los/as jóvenes (y no jóvenes) a acceder a una vivienda a través del alquiler. Las demás Comunidades, en mayor o menor medida, contribuyen con su presupuesto a incrementar las ayudas estatales.

Pero lo peor es la falta de eficacia en la gestión de los fondos que te llegan del Ministerio; hasta el Tribunal de Cuentas ha destacado la falta de ejecución de las ayudas al alquiler en época de la covid, tan solo 954.093€ de 13,7 millones disponibles (7%). Te «han sobrado» también nueve millones de los 17,6 del Bono Alquiler Joven, así como el 40% del programa de ayudas al alquiler para jóvenes correspondiente al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (-2,3 millones), y el 97,6% de las destinadas, también para jóvenes, a la adquisición de vivienda, ejecutando solo 78.000€ de 3,2 millones disponibles.

Ahora acabas de convocar, después de dos años de vigencia del Plan 2022-25 y eliminando el millón de euros del presupuesto de 2023, las ayudas genéricas al alquiler, programa del que no ejecutaste el 31% en el Plan anterior.

La falta de coherencia y la hipocresía políticas son las actitudes que me incomodan, Fernando. Por lo demás, que te diviertas.

