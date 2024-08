El mito de los textos cortos en publicidad

Lo bueno si breve, dos veces bueno, o así establece un principio bien asentado en la retórica de cualquier idioma. Y, sobre todo, no se concibe hablar de publicidad si no se respeta el principio de que un titular, un copy o un tagline unido a la marca, cuanto más corto, mejor.

En general, concuerdo con que la sobriedad en los recursos expresivos es un valor que hay que respetar en la comunicación. Pero hay que tener en cuenta que la presión por la parquedad tiene su origen en las primitivas formas de comunicación, desde el tamtam africano a los tipos de imprenta o a la duración obligada de los comerciales televisivos o las cuñas de radio.

Personalmente, siempre he tenido mis más y mis menos con la duración de los textos publicitarios. Siempre he dado más importancia a la persuasión eficaz que a la medida prescrita por el consenso general. Así me salían siempre cuñas de radio de un minuto, en vez de los 15 o 20 segundos de rigor.

Para mi contento, uno de los gurús de la publicidad contemporánea, David Ogilvy, escribió un libro sobre publicidad en el que reivindica de plano los copys largos en los anuncios, sobre todo en prensa y revistas. Hasta tal punto, que en mi empresa hablábamos de un Ogilvy para referirnos a esos anuncios que podían tener dos mil palabras fácilmente, con una maquetación que se asimilaba al del mismo soporte en sus páginas meramente informativas. Y es que, como decía Ogilvy, el lector de periódicos o revistas no se vuelve analfabeto cuando llega a la publicidad. El anuncio atraerá su atención si tiene un buen titular, un contenido interesante y está ilustrado por imágenes descriptivas.

Y luego llegó la publicidad online basada en contenidos de atracción, el nuevo paradigma publicitario en la era digital. Es una reivindicación abrumadora de los argumentos de Ogilvy, al que considero mi maestro. La publicidad de contenidos o ‘inbound’ se basa en atraer el interés de tu público objetivo para que lea un post de un blog, visualice un tutorial en vídeo o se descargue un ebook que le ilustre sobre su área de interés. Es una estrategia más sutil que la repetición de una promesa corta, pero sin duda muy efectiva.

