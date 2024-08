Me caso conmigo

Como duermo tan poco y tan mal que una noche de esas me voy a encontrar conmigo mismo por el pasillo, para sobrevivir a las primeras horas del día me enchufo la radio, me entero de lo que pasa por aquí y por allí, y me gusta porque me sigue sorprendiendo. Es bueno tener capacidad de sorpresa. Yo si fuera el Núñez le mandaba una opa de lo más hostil a los otros y le quitaba todos los asesores personales y me los quedaba para mí. Qué maquinón.

A la vez voy navegando y encuentro una palabra desconocida: sologamia. Y esto qué es lo que es. Pues casarse consigo mismo, pero con boda, invitados y toda la parafernalia. Oye, que me ha gustado. Me pongo a reflexionar, es como una reafirmación de tu personalidad; como decir: me quiero, no necesito a nadie. Además, no contéis conmigo cual si fuera un soltero desocupado, que tengo una pareja de la que ocuparme. Y, entonces, para tener feliz a tu pareja (y viceversa) pues te dedicas a hacer lo que te salga de ahí mismamente. Y ya está.

Piensenlo, solteros/as que del mundo sois y estais. Todo son ventajas: cabe poner cuernos porque los dos disfrutais; si hay conflictos la cosa será llevadera porque no te vas a hacer daño a ti mismo; nadie te va a quitar el mando, o si no te apetece salir seguro que tu pareja lo comprende y comparte.

Estado civil: casado/a, eso da empaque, seriedad, un saber estar, nada que ver, ni por allá pasó, con lo de soltero/a, que siempre es sospechoso de ser un tanto lagartón/a. Además, zagales, imaginad lo contentos que se van a poner vuestros padres, que por fin os tienen ‘arrecogíos’ y sin yernos o nueras que no saben cuidaros. Y os librais de suegros, que eso también mola.

Suscríbete para seguir leyendo