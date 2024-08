Descubrimiento de Gabriel Miró

Gabriel Miró. / L.O.

En mi calendario vital debería existir el oro de la fecha exacta en la que descubrí la obra de Gabriel Miró, allá por mi muy lejana adolescencia, inquieta y abierta a la palabra escrita y a su belleza, al primor y virtuosismo literario. Todo un rastro de ello es la narración que nos brinda, de forma permanente, este tesoro que encontré para complacer mi amor por el lenguaje, por la expresión en castellano, de la excelencia y misterio de su sentimiento.

Desde aquel momento juvenil he coleccionado sus libros, si alguno se perdía en la brasa de las malas horas lo reponía de inmediato incrustando sus cenizas en mi alma releyéndolo, pidiéndole perdón por el descuido ingrato.

No solo he leído a Miró, si no que me he interesado por lo que de él han escrito, de su persona ennoblecida y de ese portento escrito que nos empapa y subyuga. Tiene incondicionales seguidores que gozan en su esfuerzo, soledad y, tal vez, marginación, y los hay quienes desdeñan la altura del cénit de su prosa al borde de lo imposible; critican, en ocasiones, su almibarado mundo de la fertilidad; envidian, creo, las «cerezas que crecen en su cementerio» por hacer alguna referencia concreta a su impotencia. Para mí, a veces, no hay mejor verso que su palabra exenta de rima que nos penetra el espíritu con una nueva mirada al alba de la literatura. También se convierte, en ocasiones, en un alentado desaliento compartido.

Cada año llega el momento del rescate de Figuras de la Pasión del Señor y yo pongo una modesta y gastada edición en mi mesilla de noche; conozco a quien sitúa en la suya a don Antonio Machado o al que lo último que ve al apagar la luz es un Viento del Pueblo insoportable.

En ese tiempo, los árboles, su fruto, los insectos, los seres humanos, dicen que se reconcilian y se redimen con un hálito de esperanza renovada; y yo recuerdo a Manuel Cano, un doblador aragonés, que dejó su voz en las páginas de esa Pasión Mironiana, en una docena de grabaciones maravillosas realizadas para Radio Nacional de España.

El hombre Gabriel, con la fortuna que le pertenecía de su gloria, a los ojos de los demás, por sus condiciones de trabajo y, en ocasiones, injusto trato oficial, fue persona adjunta a un silencio y a una intimidad que fue la extensa maravilla de inmenso escritor español, en español, ese idioma que se quiere castigar por quienes ignoran, o no, de su fuerza y de su consistencia. No desfallecemos de esta emoción que nos provoca Miró; nos rehabilita un beso a su palabra.