¿Y de lo nuestro, qué?

A ver, repitan conmigo en voz alta: «Región de Murcia, Estado confederado». No suena bien, porque si es Región no puede ser Estado, y lo mismo si empleamos la palabra Comunidad. Probemos de otro modo: «Murcia, Estado confederado». Fatal, porque es excluyente: dejamos fuera al resto de enclaves distintos a la capital. Tal vez podríamos recuperar para la ocasión la enmienda que aquel alcalde de Mazarrón, Mariano Yúfera, quiso introducir cuando la redacción del Estatuto de Autonomía en la que proponía que nos denomináramos Region Frutalense o Floralia, a elegir. Estado Frutalense Confederado no estaría mal, pero el PSOE se opondría porque a los socialistas, a diferencia de Díaz Ayuso, no les gusta la fruta.

Transcurrieron muchos años para que olvidáramos el término provincia y adoptáramos el de región, y ahora volvemos a meternos en una nueva encrucijada, también como entonces por causas ajenas, lo que quede significar que andamos algo perdidos (más perdidos que Puigdemont) en cuanto a nuestra identidad . La identificaríamos enseguida si recuperáramos lo que realmente fuimos, el Reino de Murcia, pero esto nos obligaría a entrar en conflicto con las Comunidades-Estado vecinas, pues nuestros Países Catalanes, para entendernos, se extienden por lo que fue la cora de Tudmir: tendríamos que invadir Alicante y trasladar la capitalidad a Orihuela. Un follón. No digo ya lo que sería retomar a nuestro Bolívar, Antonete Gálvez, proclamar el Cantón Murciano y declararnos Estado, pero de Estados Unidos. Mal, porque a pesar de todo, siempre será preferible estar gobernados por López Miras que por Donald Trump.

Esto es un vodevil

No me reprochen que haya iniciado este artículo con intención humorística, porque es como está la cosa. A los efectos, los murcianos no vamos a ser menos que los catalanes, que esta semana se han llevado el Oscar a la mejor comedia. Cuidado, que cuando la política incurre en el vodevil es difícil recuperar el tono. La irritación es reactiva, pero el chiste resulta disolutivo. Nadie se recupera del ridículo. Cuando la solemnidad deviene en humor no hay vuelta atrás. Las actuaciones políticas que resultan memes en sí mismas son más corrosivas que la corrupción, pues ésta se denuncia y se castiga, o así debiera, mientras la astracanada no tiene enmienda.

Illa agranda al PSOE

Pero que el árbol de las risas no nos oculte el bosque. Pedro Sánchez ha dado un nuevo paso espectacular para su consolidación al conquistar Cataluña para el PSOE, meter definitivamente en cintura parlamentaria a ERC y dejar tiritando a Puigdemont, quien con su espectáculo del Club de la Comedia demostró entre otras cosas que la movilización que queda del ‘procés’ puede contabilizarse en unas 3.000 personas. Por si acaso, y de paso, los acontecimientos en torno al show pusieron de manifiesto que tal vez Cataluña no esté madura para lo que los independentistas aspiran, pues no es el mejor espejo para el mundo el de una policía ineficaz, infiltrada o cómplice, o las tres cosas a la vez. Habría que desear que la administración de los impuestos que pronto les competerá la realicen con mayor profesionalidad que la que caracteriza a sus fuerzas autonómicas de seguridad.

Para la investidura de Salvador Illa había que optar en un endiablado dilema, y los versos sueltos de los siete diputados de Junts pueden ser un problema, pero hasta Puigdemont será capaz de entender que Sánchez carece de palancas para doblar las decisiones del Tribunal Supremo. Antes de romper la baraja irresponsablemente para sus intereses, el Amnistiado tendrá que esperar a que su caso pase al Constitucional (Carglass cambia, Carglass repara), lo que prolongará su situación actual un previsible largo tiempo en el que tendrá que seguir domesticado. Mientras tanto, quizá Illa pueda demostrar a los catalanes que la gestión es más práctica que el activismo y blindar Cataluña como un baluarte electoral del PSOE, es decir, de Pedro Sánchez. Cataluña, no se olvide, es decisiva para el mantenimiento del suelo electoral de los socialistas en España, y Sánchez dispone de la Generalidad y del ayuntamiento de Barcelona. Por mal que gobiernen, tienen la oportunidad de hacerlo mejor que sus antecesores, incluso aunque éstos intenten echar el freno o llevar a Illa por el camino trillado, pues también son sus socios.

Resistencia sin erosión

La cosa catalana, se piense lo que se piense sobre su coste en términos económicos y políticos, está encauzada para Sánchez, y al PP solo le queda el ejercicio de la melancolía. Por tanto, desde la Región de Murcia, mientras llega o no llega el Estado federal, la pregunta que corresponde hacer desde el Gobierno autonómico es: ¿Y de lo nuestro, qué?

Porque esa es la cuestión. Sánchez nunca ha tenido un proyecto sobre la financiación autonómica. Va siempre a salto de mata y actúa a resultas de las circunstancias. Cuando tiene que tapar un hueco, lo tapa, pero el agua le rebosa por otros lados, e intenta repararlos sin disponer de un plan al efecto. Sobre la marcha, e incluso contradiciéndose de un día para otro. Por raro que parezca, esa actitud se le elogia como mérito, y lo es desde el punto de vista de sus intereses. Pero frente a este caudal de improvisaciones, la respuesta del reproche es improductiva, pues ya se ve que los socialistas no han capuzado en las elecciones ni en las encuestas por causa de las artes malabares de su líder, siempre al límite de que se le caiga alguna de las bolas que maneja en el aire.

Para muestra un botón. Entre los sanchistas ha resultado más decepcionante el pacto con el PP para el Consejo General del Poder Judicial que todo el rosario de concesiones sucesivas a Cataluña: indultos, nuevas transferencias, amnistía, independencia financiera... Sánchez resiste a todo (véanse las encuestas), y hasta se ha puesto de lado en la Operación Retorno de Puigdemont, superponiendo a los Mossos ante Marlaska.

La hora de la financiación

Poner el grito en el cielo por la concesión a Cataluña del concierto económico está en el guion de la oposición, pero la oposición también es poder en la mayoría de las Comunidades autónomas, incluida la Región de Murcia.

Por tanto, visto lo inevitable de una decisión que en la práctica será irrevocable no queda más que tomarla como referencia para impulsar la propia reforma de las condiciones de financiación. Y esa es la tarea que ahora corresponde al Gobierno regional, la de presionar para que se establezca una financiación equitativa. No se trata, claro, de aplicar una ‘cláusula Camps’ a la valenciana (recurso que contempla el Estatuto de esa Comunidad que activaría la exigencia del mismo trato que a Cataluña) sino de reconsiderar el paradigma desde el que se fijan las condiciones para que exista una igualdad real, no en lo administrativo sino en lo cuantitativo en cuanto a proporcionalidad.

En realidad, la recaudación de impuestos es una carga para cualquier Administración, una función escasamente popular. El modelo actual del sistema autonómico establece que el Estado recauda y las Comunidades gastan. No hay esquema que produzca mayor felicidad: gastar sin tener que fiscalizar. Las cervezas que siempre nos ha sabido mejor son aquellas que pagábamos con la asignación paternal, más que las que después consumimos con el sudor de nuestra frente. Cuando llega la hora de la Renta, el ciudadano se acuerda del Gobierno central, que le da el palo, no del autonómico, que le sufraga los servicios básicos. Por tanto, que recauden ellos, pero sea quien sea quien administre la Agencia Tributaria, el reparto ha de ser equitativo. Tan sencillo como esto. Y ese es el punto central de la demanda, pues ya venimos viendo que no se produce así, ni siquiera antes de que se organice un sistema singular para Cataluña.

No hay mal que por bien no venga

El Gobierno regional tiene todo el derecho a denunciar el precio que ha supuesto la investidura de Illa, pero además debiera contemplar el orden práctico, poniendo este aspecto de la cuestión en primer lugar. Es decir, aprovechando la circunstancia para urgir al cambio de modelo que actualice las normas sobre la financiación autonómica, cuyo actual sistema tanto perjudica a esta Comunidad, y no está sola. Es la oportunidad para que López Miras lidere esta demanda, tanto que le gusta situarse en primera línea. Contaría incluso con la colaboración del PSOE en regiones como Castilla-La Mancha, Asturias o Extremadura.

Hasta cabría decir que no hay mal que por bien no venga. La Región de Murcia comparte con Cataluña, Comunidad Valenciana y buena parte de Andalucía la mediterraneidad, característica definitoria para el diseño de un sistema de financiación de acuerdo a la población que resulte esta vez realmente ponderado. Por tanto, será fácil encontrar las equivalencias. En el fondo, la propia Región como tal es producto del empuje político de Cataluña, pues es beneficiaria desde el origen del ‘café para todos’ que se ingenió para trasladar a todos los territorios del Estado la fórmula del autogobierno, y muchas de las transferencias que han ido llegando lo han hecho a renglón seguido de que los Gobiernos centrales, también los del PP, las otorgaran a aquella Comunidad, de manera que se veían obligados a extenderlas a todas.

Las improvisaciones de Sánchez para su interés son legítimamente criticables, pero es absurdo rebelarse contra los hechos consumados cuando el esfuerzo productivo consistiría en reclamar lo que es propio. Insisto: ¿Y de lo nuestro, qué?

En cuanto al paradero de Puigdemont, tengo una sospecha: creo que está en Laos y lo traerá a España el Capitán Khan.

