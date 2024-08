El eterno fememino

Supongo que están al tanto de la peripecia de la boxeadora argelina Imane Khelif que junto con la boxeadora taiwanesa, Lin Yu-Ting, compiten en los JJ.OO de París bajo el signo de la polémica. Las dos boxeadoras fueron descalificadas en el último Mundial de Boxeo -la taiwanesa ya había ganado el bronce, la argelina iba a luchar por el oro- porque la IBA, la Asociación Internacional de Boxeo decidió hacer un análisis extemporáneo, ni siquiera de hormonas, en el último momento, a instancias de su presidente, un oligarca ruso vinculado con el Kremlin, decisión luego ratificada por su Junta Rectora. Dicha IBA fue expulsada del COI no sólo por esa práctica, sino también por irregularidades administrativas y financieras hasta tal punto que el COI le ha dicho a las federaciones nacionales de boxeo que tienen que crear otra nueva federación internacional.

El COI ha dado el visto bueno a la participación de Khelif porque, quizás, se parece mucho al de María José Martínez Patiño, atleta española que perdió su oportunidad olímpica en Seúl y trabajó cuatro años para demostrar ante el COI, y con el abandono de la Federación Española de Atletismo, que su cariotipo XY no la descalificaba a ella, que fue, como mujer, la primera en un centro de alto rendimiento de atletismo en el deporte español. Como Patiño, Caster Semenya de Sudáfrica, Dutee Chand de India, Annet Negesa de Uganda, Margaret Wambui de Kenia, Francine Niyonsaba de Burundi, se han visto, a mi parecer, injustamente descalificadas y la mayoría de ellas tienen algo en común: son mujeres que no son de origen occidental.

Otros artículos de Enrique Olcina Las calores Frivolidad LAS FUERZAS DEL MAL Solidaridad Las calores Podría ser peor

Mujeres que no se ajustan al canon de belleza occidental son puestas en solfa precisamente por eso. Se duda de la mujeridad de Michelle Obama, Serena Williams, Begoña Gómez o Brigitte Macron, con una clara intención racista o política. La jugadora de rugby seven por EE.UU, Ilona Maher, denunció precisamente esa transivestigación a la que estaba siendo sometida por la sencilla razón de que no parece una delicada princesa. ¿Es ese, de verdad, el eterno femenino que estamos buscando? ¿Todas aquellas mujeres que critican, sospechan o se preguntan se ajustan a ese inalcanzable canon terminado y perfecto, pero que no cesa de variar? Porque para ser mujer, hace unos meses, era suficiente tener una vagina. Ahora parece ser que hay que hacerse un cariotipo. Aviso a navegantes: en el mundo hay tantos intersexuales como pelirrojos.

Hace unos meses prometí moderar el tono de mi crítica hacia cierto feminismo, pero aquí estoy de nuevo. Es difícil no usar el sarcasmo para preguntar por qué ese feminismo descalifica a una mujer deportista que ha vivido y competido como mujer, y que ha enfrentado discriminaciones como mujer y que ha perdido frente a mujeres (¿mujeres-mujeres?). A ese feminismo, en los primeros Juegos Olímpicos paritarios de la historia, le señalo que quienes celebran el fracaso olímpico de la selección femenina de fútbol, que tanto ha hecho por el feminismo, son los que han compartido con ellas la preocupación por el «borrado» de mujeres. Dime con quién andas y quizás no te diré quién eres, pero sí en lo que te puedes convertir: en opresores, ojo, de otras mujeres.

Suscríbete para seguir leyendo