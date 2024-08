Días inolvidables y absoluta coherencia

Panorama poco propicio. Comienzo a escribir estos apuntes el jueves por la mañana. En la tele, están retransmitiendo el Pleno del parlamento catalán en el que, parece ser, se puede elegir presidente de la Generalitat al señor Illa. He seguido los distintos sucesos de la mañana. La tomadura de pelo de Puigdemont al público en general, incluidos Mossos, Policía y demás cuerpos de la Seguridad del Estado; los discursos de algunos políticos que me han producido dentera, los comentarios de varios sabios y sabias de diverso pelaje, reunidos en una tertulia televisiva, me han demostrado que Jalisco nunca se rinde, y que aquí lo de ‘mantenella y no enmendalla’ es una característica propia de ser español, y muy español.

Escapando. Continúo escribiendo el viernes. Lo del prófugo ha sido de chiste. Me lo imagino cruzando la frontera con Francia, montado en un burro, guiado por un mosso d’esquadra que fue pastor de cabras en esa zona boscosa por la que ahora escapa Puigdemont, y que conoce el terreno como nadie. El expresidente de la Generalitat va pensando: «Algunos dirán que soy un poco cobarde, pero entre mi casoplón de Waterloo y la cárcel, oye, que no hay color».

Illa. Un vecino a mí, en el paseo marítimo: «Pues el Salvador Illa ese tiene cara de buena persona, aunque parece que está un poco amargado». Le respondo: «Es que siempre le toca lo más difícil. Cuando era ministro de Sanidad tuvo que apencar con la pandemia, y ahora a ver cómo le va con los del pacto, Esquerra y los Comunes, que le van a amargar la vida, ya lo verás».

Cine y serie. He terminado de ver las dos temporadas de la serie de la que les hablé la semana pasada, Shetland. Sigo recomendándola porque se deja ver muy bien, e insisto en lo que les decía, los paisajes de las islas Shetland son fascinantes. Si han viajado a Escocia, verán que esos prados verdes, esas costas escarpadas, esas casas aisladas en un lugar donde parece no haber nada más (porque realmente no lo hay) te impactan. Y también les voy a recomendar una película, Fallen leaves. Es una delicia.

Viajes. Una vez me preguntaron cuáles eran los viajes que más he disfrutado, qué países me habían impactado más. Respondí que el número uno para mí fue el de Egipto, pero el número dos, sin duda alguna, fue Escocia. El recorrido fue Edimburgo, Aberdeen, Inverness, Isla de Skye, Fort Williams, Glasgow, con paradas en bellísimos lagos y muy interesantes castillos. Días inolvidables con grandes amigos como compañeros de viaje.

Le afecta. Una mujer embarazada, que se llama Anabel Pantoja, y que, supongo, será prima, o algo, de la tonadillera Isabel Pantoja, posa en una revista y declara que el médico le ha dicho que los ataques de ansiedad y las pasadas a llorar que se pega también los sufre la chiquilla que lleva dentro. Ya ves tú, qué descubrimiento.

Pedro Marset Campos. / Juan Ballester

Óbito. Ha fallecido Pedro Marset, catedrático de Historia de la Medicina de la UMU, pero, para nosotros, los que andamos por los medios de comunicación desde hace muchos años, era sobre todo ‘el comunista’. Allá por cuando ustedes no habían nacido todavía, con Franco todavía fresco, aunque enterrado, eso sí, a finales de los setenta del siglo pasado, íbamos algunos a la sede del PC a charlar con él y con su esposa Elvira Ramos para luego escribir jugosos artículos. Siempre amable, siempre educado, y, sobre todo, con absoluta coherencia entre lo que pensaba y lo que hacía.

No lo toca. Una mujer a otra, ambas en la puerta de su casa, «Oye, ¿ha pasado el del butano?» «No, no le oído, aunque ahora casi nunca toca el pito». Ambas se ríen y dicen cosas que no debo repetir aquí.

Fermín López celebra un gol en los Juegos Olímpicos de París / COE

Penas. Tres hombres están tomando una cerveza en una terraza y hablan de los Juegos Olímpicos, de las retransmisiones de tele y radio de cada acontecimiento que afecta a los deportistas españoles y dicen todo lo que solemos decir todos: que sí qué bien lo de la marcha, que sí qué pena lo de Llopis con las vallas, etcétera, etcétera. Uno de ellos hace este comentario: «Lo que no aguanto ya es a más atletas españoles, a los que les ha ido mal, y a más presentadores de televisión y radio entrevistándolos y hablando de que si la mala suerte, que si le ha faltado poquísimo para obtener medalla, que si la madre del atleta ha llorado mucho o poco al ver que su hijo ha quedado cuarto, que ahora a prepararse para los próximos Juegos, que cuatro años pasan enseguida, …, todo esto varias veces al día y siempre igual». Los otros asienten y dicen que, efectivamente, están ya más que hartos de este tipo de entrevistas.

