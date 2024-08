Entre dos sueños / NASA, ESSA, Joseph Olmsted (STScI).

Me dispongo a contemplar el cielo con otra mirada. Elijo para ello la orilla del mar, una vez caída la noche. Han ido dejando la playa los bañistas y aún no han llegado los grupos de jóvenes que vienen a celebrar sus saraos nocturnos. La luna y las primeras estrellas iluminan las aguas umbrías. La bóveda celeste, ese lugar de la eternidad para los sabios de la antigüedad, va tomando forma.

Esta noche me invade una cierta zozobra. Acabo de leer una entrevista al astrofísico francés David Elbaz y no es para menos. Con el cosmos ocurre lo mismo que con el cerebro, afirma. Cuantos más progresos se hacen, más conscientes somos de su complejidad. Me entero de que hay verdades que están cambiando, de que el universo podría tener el doble de edad de lo que creíamos, de que los agujeros negros podrían ser paridores de galaxias en lugar de sus devoradores, y de otras cosas admirables que me sobrepasan. Pero hay algo que me fascina y turba al mismo tiempo. Que existen, dice, miles de millones de ‘Tierras’, de planetas rocosos que podrían albergar agua líquida, y por lo tanto potencialmente habitables.

Meto los pies en el agua para despabilarme un poco y volver a esta otra realidad. Saborear un ‘blanco y negro’ descafeinado podría ser una buena transición entre dos sueños.