Lo he escrito en múltiples ocasiones apoyando la denominación de origen del titular de este artículo; a nadie se le escapa su certeza indiscutible. Nuestra Región es la cuna de barro que se modela y se venera; la madera que se talla y cuya policromía es un signo de identidad, el color de nuestro vestido. Seguro que piensan en Francisco Salzillo y su obra, que oyen las vocingleras voces de ese requiebro popular que es su Belén.

Todo lo que escribo aquí es una redundancia, una insistencia en los beneficios que acarrearían sentirnos orgullosos de nuestra disciplina de la escultura. Antes de Salzillo, la que adorna el impresionante retablo barroco del imafronte de la Catedral. «Murcia, país de la escultura», es un manifiesto lema útil y necesario. Debería exhibirse en cada una de las entradas a la región; por los caminos y por los aeropuertos; por los puertos de mar y estaciones de tren. Las aves migratorias que cruzan nuestro cielo y que saben leer piarían «estamos en Murcia».

Reflexionando sobre el asunto no encuentro razones para no prestar atención a esta vieja reivindicación y, por el contrario, puedo enumerar los multiplicados motivos para aceptarlo. Envidio la sensibilidad francesa cuando hace decenas de años, en las carreteras del Mediodía de su país, en la geografía cercana a la montaña impresionista de Santa Victoria, puede leerse: «Están ustedes en la tierra de los paisajes de Cezànne» y se nos antoja entonces que estamos rodeados de pinceladas muy particulares y colores siena y verdes frondosos, de bosques habitados que todavía no eran cubistas.

Antes de hermanarnos con pilas de bautismo y raíces distantes, conviene conocernos a nosotros mismos; reivindicar el paisano talento de los creadores que nos han modelado. Todos conocemos sus nombres contemporáneos, nuestra fiesta particular del mármol y la piedra. Existen aquellos que coparon las medallas de la Nacional de Bellas Artes de aquel año: Planes, Paco Toledo, Carrilero y Molera. La saga de los magníficos Martínez, de Alcantarilla, en cuatro generaciones y que siguieron en la faena con monumentales vidas; Anastasio, María Luisa, Blanca ¡ay, Blanca! y tantos otros; Campillo y Juan González y los otros Toledo, Pepe y Luis, que no son hermanos; y Elisa y Lola, y Pepito Marcos, y Hernández Cano, y Juan Lax o Perico Pardo; y los Ardid de Cartagena. ¿Sigo? ¡Qué cansancio, qué calor!

Se lo debemos a ese oficio que rescata del bloque un espíritu vivo, un ángel transcendente que se oculta en la materia más noble, la que se llama definitiva porque se conserva en el bronce del cuerpo y el alma.

