La mercancía del Amnistiado, por Ángel Montiel

El jueves, en Barcelona, Puigdemont se reveló, con uve, para rebelarse, con be, contra un sistema judicial que lo persigue cuando debiera ampararlo después de que el Parlamento lo amnistiara. Nadie puede confiar en un Estado cuyos jueces no aplican las leyes que emanan del órgano que representa la voluntad popular. Ese era el mensaje que, según sus intérpretes, quería transmitir el doblemente fugado, además de exhibir sus habilidades como émulo de David Copperfield.

Lo chusco del asunto es que incluso quienes deploran las maneras de Puigdemont le compran esa mercancía, empezando por el flamante presidente de Cataluña, Salvador Illa. Se ponen estupendos para proclamar que la soberanía parlamentaria no admite reticencias de un estamento corporativo como el judicial. Los jueces deberían limitarse a aplicar las leyes que elaboran los genuinos representantes del pueblo. Y así es en puridad democrática, pero no siempre.

El Parlamento catalán, que representa la soberanía popular de su Comunidad, aprobó en su día la independencia política respecto al Estado español y, sin embargo, tal decisión no fue respetada. Las fuerzas políticas contrarias a esa decisión actuaron desde el Senado, y las judiciales desde el Tribunal Supremo, y suprimieron un acuerdo que, en teoría, reproducía el dictamen de la soberanía parlamentaria catalana.

Esto significa que no siempre lo que acuerda el poder legislativo es automáticamente aplicable, pues existen instancias y leyes superiores que no pueden ser contradichas por un mero acuerdo parlamentario. Si ocurre que el Supremo ha encontrado en la Ley de Amnistía imprevisiones técnicas más allá de la voluntad de los legisladores no hay lugar para suponer que se vulnera la voluntad popular, sino que se preserva. Otra cosa es que, a consecuencia del control político de la Justicia, el Supremo sea soslayado cuando llegue el Constitucional con las rebajas. Entonces se dirá que la Justicia funciona. Obedientemente.

