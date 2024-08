Cómo legislar mejor sobre el Mar Menor

La principal preocupación de esta legislatura es hacer una reforma que mejore la Ley del Mar Menor. La contribución de Vox ha sido convencer de una necesidad que los demás partidos negaban a pesar de las evidencias. Algunos no soportaban rectificar un error de la pasada legislatura y otros no estaban dispuestos a dar ni un paso atrás. Sólo a regañadientes van a enmendar una ley desafortunada en muchos planteamientos.

Una vez aceptada la necesidad de la reforma, el primer paso son las audiencias en la Asamblea regional. Hasta ahora, los comparecientes han venido a reconocer que la Ley del Mar Menor está plagada de arbitrariedades. Es una Ley resabiada por la mortandad de peces abriendo telediarios. Tarada de nacimiento, ha mostrado síntomas de intolerancia a la realidad por acusar a los agricultores del desastre. Tampoco fue acertada la despenalización de vertidos de aguas residuales ni incrementar las prohibiciones sobre nutrición de suelos. Ahora, tras cinco años de insatisfacción, todos los partidos quieren examinar los patinazos de la norma para ver si atinan con los cambios.

¿Qué es la Ley del Mar Menor? A primera vista es una regulación de los impactos que soporta el ecosistema formado por la «laguna» salada y su cuenca vertiente. Consiste en un agregado muy desigual de prohibiciones y obligaciones para las siguientes actividades: agricultura, ganadería, pesca, urbanismo, medio ambiente, suelos mineros y turismo. Las multas por incumplimientos sólo afectan a los agricultores. Contiene un aparato de gobernanza hipertrofiado y un sistema de monitoreo para datos supuestamente relevantes. Cada año, el Gobierno emite un informe que delata un pobre desempeño. ¿Ha sido en vano todo este esfuerzo regulatorio?

La Ley presenta varios problemas que explican su fracaso. El principal es que carece de un plan de obras de competencia autonómica para los servicios del ecosistema. Su obsesión es un catálogo pormenorizado de prácticas dirigido a los agricultores. En sus comparecencias, alcaldes, exportadores, regantes y cooperativistas, han ido desgranando los defectos de la norma sin dar beneficios al Mar Menor. Acusada de «excesivamente reglamentista», también aturde con obligaciones abusivas y descatalogadas. No es aceptable el monopolio de auditoría, ni el régimen sancionador que despoja ayudas europeas, ni resulta eficaz el drenaje por setos y la recolección de lluvia en invernaderos. El director general del Agua, José Sandoval, manifestó que la Ley es un programa prematuro de contaminación difusa que estorba el nuevo plan de actuación en trámite.

Como los nitratos no están en el Mar Menor, sino en el acuífero, la principal demanda de los expertos es rebajar los niveles freáticos para evitar las descargas. La administración estatal ha descartado esta medida, pero invita descaradamente a la administración regional al drenaje por cuenta propia a condición de echar al mar las aguas resultantes de la desnitrificación. Pero ese condicionado es una trampa que carece de lógica. Tirar al mar el agua que puede destinarse a otros usos no es economía circular ni gestión sostenible de recursos, a menos que encubra el verdadero motivo: no quitar clientes a la desaladora de Torrevieja y consumar el recorte del Trasvase.

¿Puede la Comunidad Autónoma reciclar las aguas del acuífero? La competencia exclusiva sobre el ecosistema le habilita para ello en un esquema de colaboración. El ejercicio de competencias propias que concurren con otras ajenas puede verse también en el Plan Hidrológico-Forestal que afecta a zonas de dominio público estatal. Lamentablemente, lo que debería ser un espacio de prosperidad, está capturado por un ecologismo fanatizado que recluta a socialistas y populares en la emancipación de los ecosistemas, y esta normativa es un producto de ese pensamiento atolondrado.

¿Sirve para algo la Ley del Mar Menor? La Ley no sirve para el acuífero ni para los vertidos del ciclo urbano del agua. La regulación del urbanismo era una moratoria que ha sido desechada. La actividad pesquera se cita, pero se remite a un reglamento. El problema de los suelos mineros no restaurados al terminar las labores también queda fuera de esta regulación. El turismo se contrae a dar cursos y campañas publicitarias. La conclusión es que el esfuerzo normativo desplegado en todos los sectores ofrece graves carencias que deben ser remediadas.

Pero la verdadera tragedia del Mar Menor es la falta de entendimiento entre administraciones públicas. Se suceden los planes y los reproches. El Plan Vertido Cero fue destronado por un Marco de Actuaciones Prioritarias con ideas contradictorias. El Plan consensuado apostaba por las obras de ingeniería, mientras que el marco socialista se inclina por remedios alternativos: filtros verdes y cinturones ecológicos. Más importante que una Ley es la necesidad de embridar a los gobiernos con capacidad inversora para ejecutar los planes aprobados y evaluados ambientalmente. Lo demás es vanidad y nada más que vanidad.

¿Cuántos fracasos deben acumularse para reconocer el descalabro? El Mar Menor es una herencia demasiado valiosa para dejarla en manos de políticos paralizados por el terror climático. ¿Qué podemos exigir a la Ley? El reciclaje del acuífero con los agricultores, la generación energética con los ganaderos, el ciclo urbano del agua con los municipios, es decir, cada uno de los sectores afectados en armonía con el principio regulador de su responsabilidad. ¿Es posible inscribir el Mar Menor en un proyecto más amplio que implique a Portmán y al Gorguel con la seguridad alimentaria para Europa? ¿Somos incapaces de custodiar el Mar Menor dentro de una visión estratégica para la Región de Murcia? ¿Vamos a seguir ensimismados con la salud reproductiva del caballito y la nacra? Una cosa es cierta: No podemos aguantar la tontuna de hacer normativas para emancipar ecosistemas oprimidos por el sector primario. Sabemos cómo trabajar y proteger el medio ambiente. Esa es la mejor consigna para reformar la Ley del Mar Menor.

** Antonio Martínez es presidente y portavoz adjunto del grupo parlamentario Vox en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua.

