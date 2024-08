Fragilidad y merma del patrimonio de Lorca

Cada cierto tiempo, Lorca es noticia por la desaparición de algún edificio de interés que se derriba o algún espacio singular alterado. Desgraciadamente, esta actitud de indiferencia por el legado monumental no es exclusiva de la histórica ciudad murciana, sino una enfermedad nacional, una epidemia depredadora que no tiene fin.

No hay más comparar cualquier ciudad menor francesa con su equivalente español para ver la abismal diferencia en la conservación patrimonial. Lorca era una ciudad muy hermosa, con un centro histórico bastante unitario y denso que tenía la entidad suficiente para optar a ser patrimonio de la humanidad. Era una ciudad con personalidad y luz propia en el concierto de las ciudades monumentales de España. He indicado en más de una ocasión que Lorca podría haber sido la Úbeda del Levante, y, si me apuran, la Lecce española. Pero los lorquinos y los políticos que los representan, sus alcaldes especialmente, decidieron seguir otro camino que no es otro que minusvalorar e ignorar el potencial cultural y económico de su ciudad como centro de atracción turística, optando por convertir su centro histórico en un espacio fragmentado y ruinoso, en una cochambre en algunos puntos, que indica la falta de ideas y de proyectos coherentes.

El peor terremoto de Lorca han sido los propios lorquinos. Cuando alguien tenga el valor de hacer la historia de la destrucción del centro histórico de Lorca, se encontrará con paradojas como el que se le dediquen calles a alcaldes que han sido figuras destacadas de su destrucción. El lorquino es un ciudadano bastante orgulloso de lo suyo, cuando tendría que sentirse avergonzado de lo que ha hecho con su ciudad. El sentido de la autocrítica brilla por su ausencia. La destrucción del patrimonio lorquino ha sido un goteo continuo durante décadas, y desgraciadamente todavía no ha cesado. Calles desfiguradas, plazas destruidas, monumentos derribados o alterados, mansiones en estado ruinoso, escalas alteradas hasta el delirio, alamedas maravillosas convertidas en urbanizaciones de chalés y, a todo ello, ahora hay que sumar el peligro que se cierne sobre el patrimonio industrial con edificios que cualquier ciudad medianamente culta o sensible lucharía por mantener.

Gran parte de este estado es responsabilidad del Gobierno autonómico, ya que el Ayuntamiento, en sus diferentes corporaciones de todo signo político, ha demostrado ser inoperante para preservar su patrimonio cuando no promotor de desafortunadas propuestas. Los ayuntamientos creen hoy en España, en su cortedad de miras, que cambiando de continuo farolas y pavimentos de aceras renuevan y dignifican la ciudad. En las ciudades, en realidad, mandan e imponen su ley los constructores y los intereses individuales. Todo es anodino y vulgar, sin ninguna personalidad. La personalidad de la Lorca actual es no tener personalidad ni identidad porque así lo han decidido sus habitantes, sus políticos y sus arquitectos.

Si el entorno de la estación y sus elegantes edificios y almacenes industriales hubiesen estado catalogados, no surgiría el problema que ahora se plantea cuando una compañía ferroviaria como Adif decide eliminar algunos de los vestigios de la antigua estación de Sutullena y alterar agresivamente el entorno talando parte del arbolado y eliminando elementos singulares como la marquesina de hierro de la estación, que ignoro si se va a reutilizar o situar ahora en el frente. Igualmente, se ha sentenciado el almacén que se levanta próximo al cruce con la carretera de Águilas, que debería ser mantenido o reconstruido para cualquier uso cultural o comercial, cuando no aprovechado por la compañía ferroviaria.

Hace años me produjo gran sorpresa y rabia el venir a Lorca después de un tiempo y constatar que la Fundación Poncemar derribó el antiguo edificio de la Fábrica de la Luz, luego Fábrica de la Seda, en las inmediaciones de la estación, para hacer un aparcamiento, cuando fábrica y aparcamiento deberían haber convivido. Las dos naves de la antigua Fábrica de la Luz guardaban bastante afinidad con las naves o almacenes de la estación. Pero qué cabe esperar de una ciudad y políticos que ni siquiera han sabido salvaguardar palacios y espacios singulares. Esperemos que ahora se esté a tiempo de poner fin a tanto desmán arbitrario y que los edificios de la antigua estación cobren vida con nuevos usos y funciones, y enriquezcan las perspectivas de la ciudad.

Si esas edificaciones de la estación no están catalogadas, es indicativo de una secular cortedad de miras municipal, ya que edificios de menor relevancia se han preservado en otras poblaciones.

No entro ahora en la conveniencia e idoneidad de la remodelación y derribos que pretenden llevarse a cabo en el entorno de San Patricio, que requieren de un estudio más profundo. Sobre la idoneidad o no de la propuesta de esta remodelación y debate sobre el tema, remito al artículo del catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid Javier G. Mosteiro, titulado Monumento y lugar, reflexiones sobre el extrañamiento de monumentos, publicado en Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos de 2012, en el cual se aborda con sentido crítico la obsesión por aislar los monumentos de su contexto.

Quizás no estaría mal que los arquitectos municipales u organismos responsables de la preservación del centro histórico leyesen el ya antiguo e influyente libro del austríaco Camilo Sitte Construcción de ciudades según principios artísticos, que se publicó en 1889 y se tradujo al español den 1926. En dicha obra, se defiende la trama original e irregular de plazas y monumentos frente al criterio de regularidad y ortogonalidad.

