Ojalá, por el bien de ustedes pero sobre todo por el mío, que en estas columnas se me ocurrieran genialidades como el dilema del erizo de Schopenhauer (busquenlo, leanlo, reflexionen) pero creo que no. Intento evitar todo tema político, porque ya tienen un periódico entero lleno con excelentes firmas, entre ellas la mía los domingos, que se dedican precisamente a eso, así que me dedico a la frivolidad de los problemas del primer mundo.

Cuando hablo del abandono de perros claro que soy consciente de que existen otros problemas más importantes, como la ejecución de un genocidio en Gaza, igual que cuando hablo de ir al gimnasio sé que hay una guerra a las puertas de Europa, o cuando hablo de música me consta que nadie pudiera haber pensado, también sin un profundo conocimiento de la historia del Reino Unido desde la caída de su Imperio, que se producirían linchamientos raciales en la educada Gran Bretaña. Que mientras elegimos si queremos paella o gazpacho en un chiringuito, está cuajando una elección fundamental que, encima, no podemos hacer nosotros, en EE.UU. y que estamos en manos, también nosotros, de señores que consideran un derecho fundamental poder comprar un fusil de asalto junto con un kilo de tomates. Somos Escarlatas preocupadas por el contorno de la cintura mientras nuestro mundo parece en peligro.

Sin embargo mejor ocuparse que preocuparse y no ser como Schopenhauer, al que su madre le dijo «puedes quedarte a cenar conmigo, con tal de que te abstengas de tus penosas disputas, así como tus quejas sobre este estúpido mundo y la miseria humana, porque todo ello me hace pasar mala noche y a mí me gusta dormir bien». Así que, por mi parte, felices sueños esta noche.

