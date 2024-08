El fantasma de Puigdemont

Oí decir más de una vez a Sabino Fernández Campo, hombre clave en el fracaso del golpe del 23-F, que lo que había finiquitado el golpismo militar no era ese fracaso, sino la falta de dignidad de los golpistas a la hora de afrontar luego sus consecuencias. No es igual, claro, el intento secesionista sin armas de octubre de 2017, pero entre la actitud de Oriol Junqueras, líder de ERC, que se quedó en España, fue detenido y condenado y pasó casi cuatro años en la cárcel, y la de Carles Puigdemont, cuyo entorno ha venido festejando su habilidad para la fuga, augurando ahora que se presentará en el Parlament por sorpresa sin que nadie sepa cómo, mientras él mismo eleva al límite del dramatismo la mera posibilidad de ser detenido, ciñéndose por anticipado el laurel de héroe nacional, hay diferencias. Sería deseable que los catalanes no se dejaran cautivar por la magia del escapista, pero no sé.

