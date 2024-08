El pintor-escultor de Alzira, Juan García Ripollés, logró ser muy conocido popularmente a partir de un artículo de prensa del escritor Manuel Vicent, que le llamó El Beato Ripo , en un bautizo de sonoridad publicitaria y que apoyaba su propio aspecto de eremita: larga barba blanca que adornaba incrustando en ella pequeñas flores silvestres de colores. De nuevo nos encontrábamos con la presencia de un ser diferente y especial.

A Ripollés lo conocí cuando ya estaba en una órbita plástica reconocida porque era de justicia que así fuera; la compañia que comercializaba su obra había editado alguna monografía de importancia y le había llevado a Nueva York, la ciudad a donde había derivado el arte del siglo XX.

Por su popularidad y porque me interesó su obra, le invité a hacer una exposición en Zero, la galeria familiar, en Murcia. Aquel día de la inauguración llegó, en las primeras horas de la mañana, a la estación Murcia-El Carmen con su aspecto vital acostumbrado de ángel ecologista y sonriente. A pesar de su fama, lo primero que me solicitó fue algo de dinero; venía agónico de la más cotidiana necesidad económica, lo que me sentó bien al comprobar que estaba ante un artista de los de verdad.

Este mes, Ripollés cumple 92 años y ha recorrido el mundo con su arte en distintas disciplinas; con su monumental escultura, tan visible y espectacular en muchas capitales españolas y extranjeras. Ha vivido en múltiples lugares, junto a Van Gogh, en Amsterdam; en París, varios años, a hombros y conocimiento de las vanguardias europeas; ha cargado con la mochila de Picasso y su influencia inevitable; aunque a decir verdad, en sus últimos años ha tenido incursiones notables en un surrealismo muy personal, en el fondo y la forma.

Ha vivido en Sevilla, Córdoba o Chiclana, de Cádiz, y de forma definitiva en la Comunidad Valenciana, en el campo, en Castellón, en una finca rural denominada La Cucala, donde te recibía a pecho descubierto y piel tostada de sol mediterráneo, siempre con un pañuelo a la cabeza y masticando una hojita de romero.

La exposición de Murcia obtuvo un romántico éxito de público y prensa, no tanto como se hubiera querido, en lo económico; su obra se devolvió a su origen, igual que llegó; no se vendió ni una sola pieza, pero nos dejó, con su presencia, una extraordinaria experiencia humana y personal. La galería le compró algunos magníficos grabados al aguafuerte, y con ello salvamos el trance. Ahora, el artista es un grande al que recuerdo con enorme devoción.

