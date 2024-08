Make Murcia great again

El lema de campaña de Donald Trump es parafraseado en los afiches de un céntrico edificio en obras y en camisetas que se venden por internet. Pero el significado no está nada claro al traducirlo al castellano. ‘Great’ puede ser grande, magnífico, maravilloso, vasto, bárbaro, especial. Es necesario un contexto.

La divisa trumpiana se abrevia en sus siglas, ‘MAGA’, probablemente por la magia negra que provoca el odio, el fanatismo y la exclusión. Ese podía ser el sentido de la campaña que hizo el Movimiento Ciudadano de Cartagena del histriónico José López, ‘make Cartagena great again’, buscando la confrontación con Murcia, que apela al victimismo de quien se siente permanentemente ofendido por la capital regional. También tenía el sentido del desprecio por el inmigrante, pero qué sería de Cartagena y de la Región sin quienes hacen los trabajos que otros no quieren. Ni fruta tendríamos.

También Más Murcia presentó su campaña ‘make Murcia GREEN again’, lo que no deja de ser una ocurrencia poco afortunada, pues siendo un partido de izquierdas, parafrasear a Trump denota falta de ideas en quien debería reclamar la imaginación al poder.

‘Great’ puede ser vasto, dilatado, inmenso. Se puede hacer más extenso un país, como demuestra Israel ocupando territorios que no son suyos, con la complicidad de EE UU y grave desprecio de los derechos humanos, y de la ONU, la organización que sustenta el orden internacional en que se funda la preeminencia norteamericana.

¿Pero Murcia? En índices poblacionales, nunca ha sido tan populosa como ahora. Podemos remontarnos a otras épocas en las que fue más extenso el municipio, pero entonces ¿tendremos que invadir Santomera? Si ya tenemos sojuzgados El Palmar, Cabezo de Torres, Beniaján, Sangonera la Verde, Puente Tocinos y otras pedanías más populosas que muchos municipios y que gozarían de mejores servicios si fuesen independientes.

Si se refiere a la grandeza histórica, tendríamos que remontarnos a la taifa del Rey Lobo, que llegó a dominar Valencia y Jaén, entre otros territorios. Pero si analizamos la connotación de supremacismo blanco que tiene la divisa, no parece que Ibn Mardanis esté entre los referentes del trumpismo local. Remontarnos a la Cora de Tudmir, o Teodomiro para los visigodos, y su peculiar vasallaje como antecedente de nuestra autonomía, tampoco se acaba de ver, porque Murcia no se había fundado.

El Reino de Murcia puede ser un referente natural, puesto que abarcó un territorio que excede el de la región para adentrarse en parte de las provincias limítrofes. Pero tendríamos dificultades para que la Comunidad Valenciana, la Andaluza y Castilla La Mancha aceptaran de buen modo desprenderse de tales territorios. Es curioso que, siendo rey de Murcia uno de los títulos históricos de los reyes de España, nuestra comunidad sea la única que se llama Región.

La frase es tan tramposa como su usuario. La grandeza de una nación no se sustenta en su potencia bélica o económica, porque de ser así, EE UU no necesitaría volver a ser grande, puesto que ya lo es. Se trata, en definitiva, de despertar el fervor patriótico de un país en el que algo no funciona bien y añora tiempos pasados. Tal vez cuando expulsaban a los indios de sus tierras o quizás los años dorados de Hollywood. Sin embargo, aquellas épocas no fueron tan idílicas. La conquista del oeste estuvo plagada de ciudades sin ley y buscadores de fortuna; y el espíritu de la «nueva frontera» que encarnaba John F. Kennedy, tenía más de sueño de una nación que la pesadilla que augura Trump.

Quizá sea étnico el motivo de esa vuelta a la grandeza de la tierra. Ahí tenemos a Carlos Alcaraz como exponente de esa raza de murcianos de dinamita frutalmente propagada, como decía Miguel Hernández, menos rubios, pero más divertidos que los arios.

Como sinónimo de tierra maravillosa, acogedora como la matrona del Almudí que amamanta un bebé de otra madre bajo el lema ‘la misma caridad que obligó a su creación, obligue a su adminsitración’, puede ser una llamada a revertir el plan de movilidad, tan escasamente caritativo con el natural y con el foráneo, que obliga a aparcar en el quinto pino para llegar a cualquier parte de la ciudad.

Queda una apelación al promotor de la frase original, pues si Donald Trump exhibe ese magnífico flequillo de pelo panocha sobre su ceño fruncido, como signo y seña de su raza pura caucásica, nosotros, tierra del panizo y el esperfollo, luciríamos con orgullo el título de la alta magistratura de nuestra autonomía del reino de la Urdienca (Diego Ruiz Marín dixit) renombrando Panochari a nuestro amado presidente.

