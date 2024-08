De fiesta sí me representa

Hace años, en una conversación relajada con López Miras, me atreví a comentarle el asunto: «Por ahí dicen que te cuidas poco, que vas algo desmañado, y te ponen motes. ¿No te amonestan tus asesores?». El presidente me replicó sin inmutarse, con indiferencia: «Yo soy así». Me gustó su respuesta, pues coincide con la que suelo ofrecer a los entrometidos que me aconsejan sobre lo mismo.

Una vez me invitaron a cenar en el Horcher, y el portero me detuvo a la entrada: «No puede pasar sin chaqueta ni corbata», e inmediatamente me señaló una puerta: «Pase a la boutique, y elija lo que le parezca oportuno». Accedí a la habitación, donde había decenas de prendas de todo tipo, incluidas camisas y pantalones, y salí disfrazado con las dos que se me requerían. Al entrar, todavía me dijo: «Puede desprenderse de ellas cuando tome asiento», cosa que hice no sin antes posar para un selfie y remitirlo a mi señora, que aprobó mi insólito aspecto.

Quiero decir con esto que no soy el más apropiado para sugerir al presidente qué look debe ofrecer, como tampoco lo son, por lo que observo, muchos de los que en redes sociales se permiten hacerlo. Pero hay que aceptar que tantos años de Valcárcel, que se hacía los trajes a medida y parecía afeitarse a navaja, contrastan con el estilo casual de López Miras, y más en tiempos en que el pijerío ha dejado de ser risible para tomar asiento incluso entre la progrería.

Corre por ahí un vídeo en que López Miras, en alguna fiesta de verano, guitarrea (¡y hasta canta!) luciendo un atuendo a la venezolana. Lo ponen a parir por esto. Y me pregunto si quienes lo hacen han estado alguna vez en una fiesta digna de tal nombre, si nunca han desfasado ni han hecho el ganso. Es lo que corresponde, siempre que no se moleste a nadie. El derecho a divertirse como cada uno guste es universal y no excluye a los presidentes. En otras cosas, evidentemente no, pero en esa actitud López Miras me representa.

