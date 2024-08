Por amor a la Región de Murcia

El 11 de julio Vox rompía los pactos autonómicos con la excusa de los cupos de acogida de los menores extranjeros no acompañados provenientes de Canarias, llegando a decir: «con Vox en el Gobierno regional no se colabora con la inmigración ilegal».

Ahora, el partido de extrema derecha, en su nuevo rol, afirma, sin ningún tipo de pudor, que «el gran eje de su política será la inmigración ilegal. No habrá tregua ni concesión». Asegurando, con lenguaje bélico, que será su gran «campo de batalla».

Para justificar sus declaraciones se atreven a vincular inseguridad y violencia con menores extranjeros no acompañados. Resulta curioso que nunca acompañen estas afirmaciones con datos, porque no hay datos que las sustenten. El único objeto que tienen es generar sensación de miedo e inseguridad provocando unos problemas que no existen para intentar justificar sus políticas.

Hacer de un tema tan delicado y complejo campaña política, además de ser oportunista, es deplorable y mezquino, pero también es cruel ya que están intentando generar sentimientos adversos hacia personas en situaciones de extrema vulnerabilidad y con una carga de sufrimiento que muchas de nosotras no podríamos acarrear si hubiéramos pasado por situaciones parecidas.

Es fundamental tener memoria a corto plazo, sobre todo, para no olvidar lo importante. Hace apenas 4 años miles de personas migrantes recogían la cosecha en «nuestros campos» mientras nosotros, los españoles, permanecíamos en casa protegidos de la incertidumbre de las consecuencias del covid. Que yo recuerde ahí nadie se quejó de las personas migrantes, al contrario, faltó mano de obra y en pleno confinamiento, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptaron determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.

Este RD flexibilizó la contratación en el campo de parados e inmigrantes sin autorización de trabajo para atajar la falta de mano de obra que estaba afectando a las producciones agrícolas de toda España. Entre las Comunidades Autónomas más afectadas estaba Murcia. De esta manera el Gobierno evitó el desabastecimiento alimentario y el alza de precios en plena pandemia.

En la Región de Murcia los principales sectores que sostienen económicamente la región dependen de mano de obra extranjera. Me refiero al sector servicios, agrario, construcción y pesca. Según los datos extraídos del SEPE de los contratos realizados el año pasado, el 44,89% de esos contratos se realizaron a personas extranjeras. En las ocupaciones elementales y de baja cualificación, la tasa de contratación a personas extranjeras alcanzó el 67,49%. Sin contabilizar las personas migrantes que trabajan sin contrato. Da la casualidad que son las ocupaciones con peores condiciones laborales, salarios mínimos, horarios interminables, fraude en la contratación, incumplimiento de normativa laboral, temperaturas extenuantes, etc.

Si la extrema derecha quiere dejarse de solidaridad, aunque, en mi opinión, sea esto lo que define al ser humano, vayamos a cuestiones más prácticas. Seamos egoístas. Pensemos en los que hemos tenido la suerte de nacer a este lado del charco. ¿Nos podría aclarar Vox qué va a hacer para solucionar el problema que se va a generar en la Región cuando en los sectores más importantes que sostienen la Región de Murcia no puedan mantener la actividad porque ya no queden personas migrantes?

Para aquellos que se creen esos discursos vacíos de contenido y sin un dato que los sustente, haré referencia al estudio publicado por el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia ‘El impacto económico de la inmigración en la Región de Murcia’ el cual afirma que «en el caso de la Región de Murcia, por cada euro que reciben en prestaciones los nacidos en el extranjero ingresa 1,72 euros al erario, cifra superior a los 1,32 euros correspondientes a los nacidos en España residentes en la Región, y también superior a los 1,63 euros de los nacidos en el extranjero que residen en el resto de España».

Y tal y como recoge el estudio: «los flujos migratorios son necesarios desde el punto de vista demográfico, y lo seguirán siendo en el futuro, dadas las proyecciones de población actuales. La inmigración actuará frenando el paulatino envejecimiento de la población de la Región de Murcia».

Así que quizás ha llegado el momento de cambiar el giro y preocuparse de las personas migrantes que tanto contribuyen al crecimiento de la Región. Combatan la discriminación que sufren y promuevan políticas de integración regularizando a las personas en situación administrativa irregular, lo que sin ninguna duda redundaría en mayores ingresos públicos vía cotizaciones e impuestos directos, porque lo contrario, es decir, las políticas de discriminación y odio que promueve la extrema derecha, nos van a abocar a una Región cada vez más pobre y con menos recursos.

Si no quieren hacerlo por solidaridad háganlo por amor a la Región de Murcia.

