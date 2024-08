Cuando viene María

María no es solo limpiadora, María es mucho más. Es abuela, madre, esposa. Creo que por ese orden de importancia. También es suegra, pienso, según me cuenta que por desgracia. Su nuera no es que le haga la vida imposible a su hijo, el mayor, pero casi y, claro, la categoría de madre está muy por delante de la de suegra. Infinitamente más.

María también es un torbellino. No se qué me gusta más, si verla entrar y que me revolucione o verla marchar y volver a apreciar la paz y el silencio roto. Viene y se va con la misma rapidez, aparece de la nada, como dándome una sorpresa, habla y limpia a la vez, sin parar, rápida y constante. Yo la escucho y miro entre atónito y perplejo, casi boquiabierto. Cuando me da pie le digo: María, me agotas. Ella se ríe y me contesta: eso dice mi marido, que le canso, pero porque es un triste como tú. Ahora el que ríe soy yo.

Es coqueta, el pelo lo lleva siempre arreglado, se pone las gafas porque «de cerca no veo tres en un burro», pero enseguida se las quita y las esconde, como si no quisiera que la vean con gafas.

María me lee y me dice que a ver cuándo escribo sobre ella, yo no sabía, pensaba, como si tuviera que escribir una oda, pero a María no le hace falta que le doren la píldora, no necesita de alabanzas, no requiere poemas, tampoco amarguras. Y ahí se va, con sus trapos y su fregona, con la misma discreción con la que vino y todo vuelve a la calma. Ella no lo sabe, pero todo cambia cuando está ella. A mejor. Además de limpiadora es un soplo de aire fresco y eso siempre será bienvenido y agradecido.

