¿Murcia? Sí, al fondo a la derecha

Para algunos nos hemos convertido en la reserva espiritual de occidente de la España más conservadora; para otros, en el laboratorio de ensayo de la política nacional, pero para casi todos, en una región donde la alternativa a gestionar las políticas públicas es la extrema derecha, dejando a la izquierda solo un papel testimonial.

Un lugar donde tenemos más sentimiento de Región que de Comunidad Autónoma; donde no se castiga a los malos gestores, más aún, se les premia; un lugar donde nadie da la más mínima explicación, y mucho menos se pide perdón por los graves errores cometidos.

Dos expresidentes, Valcárcel y Pedro Antonio Sánchez, que uno ha sido ya condenado, y otro con un futuro judicial algo más que jodido; un exalcalde de la capital que se rio de sus ciudadanos en su cara y con alevosía; una región con obras faraónicas inacabadas y que nos han costado una millonada (Museo Paleontológico, Auditorios de Cehegín y Caravaca...), con un aeropuerto que el día que aparecen media docena de aviones hace fiesta, y encima se estima en 300 millones de euros el coste a los murcianos que pagan sus impuestos; una desaladora que nos sigue sableando cada año otro puñado de millones, y por si nos faltaba algo, un AVE que maldito el día que los populares firmaron que antes de llegar a Madrid teníamos que saludar a los amigos de Orihuela y Alicante; quizás este sea el mayor ejemplo de nuestro verdadero peso político en esta España de dios.

Por si faltaba algo, cuando alguien pide explicaciones sobre la gestión, nuestros gestores hacen siempre lo mismo, llorar y llorar en nombre de la financiación y el agua, y señalar un culpable: hace una década era Zapatero el Lucifer, ahora le toca a Pedro Sánchez ser el ‘hermano mala sombra’ de la Región de Murcia. Siempre, como decía el maestro Serrat, «la culpa es del otro si algo les sale mal».

Ahora ya tenemos canción del verano: Suspiros de España. Mientras en la calle Ferraz ya cantan ‘Illa, Illa, Illa, es una maravilla’, en Génova se conforman con su grito de guerra preferido: ‘ea, ea, ea, con Sánchez España se va a la mierda’.

La suerte que tenemos los murcianos y murcianas es que este rincón del sureste español entra en una especie de letargo veraniego, y se puede decir lo que se quiera, el calor lo aplasta y diluye todo, y es que tenemos la suerte de vivir en una región en la que hasta que no se sube a la Virgen de la Fuensanta a su Santuario en el mes de septiembre, no hay vida más allá de la caña, hablar del tiempo y esconderte de un sol que abrasa, y en la que para desgracia, cada año el verano se convierte en el verano más fresco de los próximos lustros, así que el diputado de Podemos, Víctor Egío, que por cierto, hipocresías de la vida, es de los que más curra en la Asamblea y encima le castigan por ejercer sus derechos, seguramente el año que viene el interior de su vehículo marcará, no 57 grados, sino que puede llegar a los 60.

Así que cuando algún extranjero que se haya perdido por estas tierras áridas del sureste nos pregunte: «Por favor, ¿para ir a Murcia?», pueden ustedes contestarle: «Sí, claro, al fondo a la derecha».

Eso sí, siempre nos quedará Alcaraz para sacar pecho. ‘Cabeza, Corazón y Cojones’, de esto último que no falte.

