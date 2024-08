El postureo como que no

Ayer me compré una pluma nueva, una Parker. No fue un capricho sino una necesidad; tuve que sustituir la anterior, que partí por la mitad. Nada que reseñar, la partí involuntariamente, ojalá hubiera sido por un ataque de rabia provocado por una injusticia, así tendría algo que contar, pero no. Como decía, encontré al señor López, me abrió la puerta, le di las buenas tardes, me habló de usted y me ofreció la Parker como la mejor alternativa al presupuesto que le dije que tenía.

Fueron diez minutos, diez de los de antes, de los de sin prisa, de los que confías en el vendedor porque confías en su saber y su honradez. Un señor que vende estilográficas como ya lo hacía su padre. Hoy, en el año del señor de 2024, un señor que repara estilográficas es un anacronismo que me ofrece paz, y eso no tiene precio.

Salí con mi pluma nueva y con la paz que me regaló López. Paseé y pasé por delante de un puñado de bares que no conocía y a los que nunca entraré, sitios sin barra donde apoyarte, donde pides una cerveza y sientes que estás pidiendo algo ordinario y encima te responden qué clase de cerveza desea usted, así, complicándote la existencia y restando alegría al rato que vas a pasar ahí. Bares donde nunca me tomaré más de una.

Es que yo, que todavía me emborracho, poco y controlado pero todavía, solo distingo entre quinto, tercio, caña y a veces tanque. Y todas esas mamandurrias para el que le guste, que en los bares busco afecto y complicidad, que los sitios de postureo, los de mirar y que te miren, como que no.

