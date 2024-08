Los anuncios que la gente no quiere ver

La publicidad no suele ser atrevida, en el sentido de intentar cambiar el status quo imperante. Pero a veces sí y las reacciones son imprevisibles. Es el caso del anuncio de Google para los Juegos Olímpicos de este verano, que ha provocado un rechazo de tal nivel que la famosa marca del buscador online ha tenido que retirarlo de la NBC, la cadena en la que se emitía. Y tiene mucho que ver el soporte de emisión porque la NBC, que emite los JJOO en exclusiva para EEUU por televisión, es el medio más liberal (equivalente a nuestro término progresista) de todos los canales generalistas norteamericanos.

El anuncio en cuestión pretendía promocionar Gemini, la herramienta de IA (Inteligencia Artificial) de Google. En él, un padre ayuda a su hija a encontrar información de sus atletas favoritos y, finalmente, le enseña a utilizar Gemini para redactar una carta de ánimo y admiración a Sydney McLaughlin-Levrone, una atleta olímpica muy conocida por esos pagos.

La reacción del público no se hizo esperar. La cadena recibió múltiples cartas quejándose del anuncio en cuestión, hasta que Google decidió su retirada de antena pocos días después. A la gente le parecía terrible, por lo visto que el texto de la carta no saliera de los sentimientos profundos de la chavala, sino del aprendizaje masivo de un software artificial, basado en millones de textos parecidos. Y es que los publicitarios a veces no conocemos de antemano el límite.

Y por eso suceden cosas como esta. Algo parecido le ocurrió a una conocida agencia de publicidad de Murcia cuando creó un anuncio de baterías de coche en el que se veía una buenorra sobre el capó y una llamada publicitaria en letras bien grandes: «¡Móntela!». La batería en cuestión aparecía de forma discreta en una esquina. No hace falta decir que alguna aAsociación feminista lo denunció con ferocidad, motivando su retirada inmediata de la cartelería.

