Con la noticia de ERC-PSC para la investidura de Illa. Bueno, España se rompe, otra vez, de nuevo. O España es de goma o tenemos unos habilidosos artistas japoneses que la restauran con la técnica del kintsugi, que es dejar un trazo de oro por dónde quedó la rotura, contando así la historia de un objeto. Y en cierta manera sí, la financiación autonómica cuenta la historia de un objeto dejando un rastro de oro. Los conciertos navarros y vasco son el eco de la pervivencia de los fueros, pervivencia que se debe a que estos territorios se alinearon con la parte vencedora en la guerra de Sucesión, que es la misma que alimenta los ecos históricos del procés catalán. De igual manera que los estatus especiales fiscales de Ceuta, Melilla y Canarias responden a la reivindicación histórica de territorios nacionales fuera de la Península. Si Gibraltar llegara a incorporarse a España imagino que sucedería algo parecido.

No, no debería llevarse adelante el pacto de financiación catalán. por parte del PSOE ni del PSC. Sin embargo, tampoco el resto puede ponerse demasiado estupendo con lo del concierto y la solidaridad interterritorial. PP ya propuso ese mismo concierto, por boca de Feijoó y Junts lo ha pedido de todas las maneras posibles. Con respecto al berrinchín de Emiliano Page y de Mañueco, bueno, el dumping fiscal de Madrid hacia las comunidades limítrofes es una forma de insolidarida, y no han dicho nada, porque Madrid no es Cataluña, claro.

El concierto catalán menciona que la solidaridad se negociará bilateralmente entre la Administración central y la Generalitat, basándose en la fiscalidad de cada CC AA Ayudar a quien se ayuda es básico: las comunidades que piden más financiación deberían maximizar sus recursos y presupuestos y no recortar impuestos. Si Murcia pide más fondos, debería eliminar rebajas de impuestos y exenciones fiscales que generan desigualdad y afectan más a quienes menos tienen porque afectan a los servicios públicos.

Lo de la negociación bilateral de la solidaridad es el gran baldón de esa nueva propuesta, pero la regla de fiscalidad para el fondo de solidaridad me parece bien. Enrique Egea Ibáñez apuntaba en sus clases que el que las CCAA o fueran las responsables de recaudar los impuestos las dejaba en una situación estupendísima para estar al plato y a las tajás. Si se hacía todo bien era porque ellas habían luchado denodadamente por defender el interés del ciudadano y si salía mal, qué mala era la Administración central. Al final, si el sistema se pone en marcha será café para todos y el que el ciudadano sepa que la Generalitat, la Diputación de Álava o la Región de Murcia sean las que les piden dinero del IRPF, las que le retienen y las que le exigen quizá sirva a ese ciudadano para pedirle cuentas de los dineros que se gasta. Que hasta ahora parece que con que el presidente de turno monte un zapateado se le perdona todo. Y con esas ya llevamos un dineral en aeropuertos que no sirven, desaladoras compradas a precio de oro, sanidades privatizadas y conciertos educativos segregantes. Y así nos ha dejado, pidiendo solidaridad.

